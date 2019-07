Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Nicolae, directorul general al Agerpres, a fost audiata, miercuri, in comisia de cultura din Camera Deputatilor. Audierea a avut loc la solicitarea Opozitiei si a vizat scandalul legat de predarea de catre institutie, la solicitarea Ministerului de Interne, a imaginilor si fotografiilor realizate…

- Polițiștii din Bucuresti au sanctionat 12 conducatori auto care efectuau transport public de persoane contra cost in regim de inchiriere, pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/2003. Potrivit Brigazii Rutiere, unul dintre soferi a fost amendat pentru ca transporta clientul in Bucuresti, desi era…

- Licu a fost intrebat despre acest dosar, in conditiile in care au aparut in spatiul public informatii potrivit carora Parchetul Militar a solicitat Spitalului de Urgenta Floreasca informatii privind institutiile care s-au interesat in noaptea de 10 spre 11 august 2018 despre starea ranitilor internati…

- Istoricul Marius Oprea a declarat miercuri seara la Antena 3 ca Dacian Ciolos a fost militar in trupele de securitate din Cluj și ca a fost adus in dispozitivul care pazea strada pe care locuia Doina Cornea de catre seful de atunci al militiei locale, Virgil Ardelean, ajuns dupa revolutie sef al serviciului…

- Opt echipe de minifotbal, formate din lucratori in structurile Ministerului de Interne din judetul Suceava, au participat la finele saptamanii trecute la „Cupa Primaverii CNP" la minifotbal, editia a III-a, competitie organizata de Consiliul Teritorial al Corpului National al ...

- Asociatia Comunelor din Romania a trimis recent Ministerului de Interne o propunere de schimbare a prevederilor legale, cerand ca primarii sa poata evalua activitatea politistilor si sa le dea calificative. Sindicatul politistilor se opune insa ci vehementa, argumentand ca se vrea politizarea politiei.