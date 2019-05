Stiri pe aceeasi tema

- A doua sesiune de teste Euro NCAP din acest an a fost limitata la doar doua automobile, mai exact niste SUV-uri compacte de model Citroen C5 Aircross si Range Rover Evoque . Ultimul chiar l-am testat recent pe drumurile din tara noastra .

- Actualul sef al Inspectiei Judiciare nu a avut nici contracandidat si nici mari emotii in a castiga un nou mandat in fruntea IJ. Si spunem asta in conditiile in care joi la pranz s-a aflat rezultatul concursului organizat pentru sefia Inspectiei Judiciare. Concret, Consiliul Superior al Magistraturii…

- Judecatorul Lucian Netejoru a luat concursul pentru șefia Inspecției Judiciare cu punctaj maxim! El o sa aiba inca un mandat de 3 ani in funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare.Lucian Netejoru a fost singurul candidat inscris pentru funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare.…

- Numarul transportatorilor care protesteaza miercuri in Piata Victoriei impotriva pirateriei a ajuns la aproape 300, la o ora de la inceperea manifestatiei, anunța agerpres.ro. Taxiuri, autocare si autobuze din aproape toate judetele au blocat miercuri cea mai mare parte din Piata Victoriei,…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, in circumscriptia careia sunt arondate trei tribunale si 16 judecatorii, a treia ca marime din tara, a obtinut, din punct de vedere statistic, calificativul maxim pentru anul 2018, respectiv foarte eficient, in progres fata de 2017, cand gradul a fost eficient, potrivit…

- Aurul a atins un nou maxim al ultimilor sase ani, euro si-a contimuat ascensiunea, iar ROBOR . Dupa cateva saptamani mai calme, in care cursul euro s-a menținut la 4,74 – 4,75 lei, media monedei unice a urcat miercuri, de la 4,7480 la 4,7576 lei. Cotațiile fluctuau intre 4,746 și 4,76 lei, iar tranzacțiile…

- Adina Florea a obtinut punctaj maxim in urma interviului sustinut, joi, la CSM pentru ocuparea postului de procuror cu functie de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. pe locul doi a iesit procurorul Mihaiela Iorga Moraru, cea care a fost revocata din DNA de Laura…

