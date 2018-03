Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea cu piese din dezmembrari este o afacere profitabila si s-a extins in toate judetele din Romania. Piesele din dezmembrari sunt piese care provin din dezmembrarea masinilor aduse de catre parcurile de dezmembrari autorizate RAR si care functioneaza legal in Romania cu scopul de a dezmembra masini…

- Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe pe 15 martie. Ministerul Culturii va organiza peste 60 de evenimente, in prezenta unor autori romani de renume, printre care: Mircea Cartarescu, Nora Iuga sau Andrei Plesu.…

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…

- Autoritațile romane promit eliminarea dublului standard la alimente. Astfel, pana la sfarșitul anului 2018 se va intocmi o „lista neagra” a producatorilor care modifica reteta in functie de tara.

- Romania este in acest an invitata de onoare a Targului International de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii si unul dintre cele mai vechi targuri de acest gen din intreaga lume, care va debuta pe 15 martie. Potrivit unui comunicat…

- NEWS ALERT Liviu Dragnea, atacat de "Grupul de la Cluj": "Poarta intreaga țara dintr-o criza in alta!" Ioan Rus, unul dintre liderii "Grupului de la Cluj", i-a transmis cateva mesaje extrem de dure presedintelui PSD, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului. "Deoarece a trecut…

- Agenda discutiilor dintre cei doi ministri a cuprins subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. De asemenea, cei doi ministri au semnat un nou acord intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza actuala coaliție de guvernarea PSD-ALDE de faptul ca au compromis corectarea umilințelor la care i-au supus pe dascali prin Legea salarizarii. La Comisia pentru munca, cei din PSD mi-au spus ca nu le pasa daca dascalii abadoneaza școala și pleaca și ei din țara. Niciodata…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularile pentru Evaluare Nationala 2018. Luni, se desfasoara proba scrisa la Limba si literatura romana. Prima proba in cadrul simularii EN VIII, in 5 martie, este de Limba și literatura romana, pe 6 martie este testarea la Matematica și pe 7 martie – Limba…

- Vesti bomba de la meteorologi. Daca in ultimele zile iarna si-a intrat in drepturi spre final de anotimp, lururile sunt mai mai grave in cele ce urmeaza.Un al doilea val de aer arctic va lovi Europa. Vestile sunt cu atat mai sumbre cu cat informatiile de la specialisti vor fi valabile pana la jumatatea…

- Timp de sase zile am insotit un jurnalist german venit sa intervieveze o serie de scriitori romani mai tineri si mai putini tineri (de la Anastasia Gavrilovici - cea mai tanara - pana la Nora Iuga, care pe 4 ianuarie a implinit 87 de ani), in vederea prezentarii literaturii romane contemporane la Deutschlandradio…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Senatorul maramuresean Liviu Marian Pop a sustinut in sedinta Senatului din data de 28 februarie o declaratie politica intitulata Dezvoltarea judetului Maramures continua – proiectele finantate prin PNDL II prind contur, pe care o redam integral mai jos. Stimate colege, stimati colegi, Judetul Maramures…

- Romania, umilita de Italia, la Cluj-Napoca. Zare Markovski: Nu este vina jucatorilor pentru acest eșec Antrenorul echipei naționale de baschet masculin a facut apel la sprijinul suporterilor și al Federației, dupa infrangerea istorica din meciul cu Italia, scor 101-50. Tehnicianul macedonean al…

- Petre Roman a moderat o dezbatere despre „depasirea erorilor tranzitiei post-revolutionare", joi, 22 februarie, in Aula Universitatii Tehnice. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a gazduit dezbaterea „Romania in fata provocarilor Europei si a celor globale. Viziune pentru depasirea…

- Cristina Neagu a devenit imaginea Red Bull in Romania, informatia fiind prezentata marti, intr-un articol ProSport. Citeste si Cristina Neagu: ”Cred ca ma simt in cea mai buna forma a carierei”. Capitanul nationalei si-a prezentat intentiile de viitor si a devenit imaginea unui sponsor in Romania…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Traducatorul Ernest Wichner a fost nominalizat la premiul pentru categoria carte straina - traducere pentru versiunea in limba germana a romanului "America de peste pogrom" /"Oxenberg & Bernstein", semnat de Catalin Mihuleac, care va fi oferit la Targul de Carte de la Leipzig (15 - 18 martie), anunta…

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din Romania și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost facuta de ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern de astazi, in scopul promovarii și protejarii ...

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania.Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu,…

- Apartament intr-un bloc nou sau unul vechi? Este o intrebare pe care și-o pun mulți dintre cei care doresc sa achiziționeze o noua locuința. Parerile sunt relativ egal imparțite, cu un mic plus inca in favoarea celor construite cu mai mulți ani in urma. Astfel, 52% dintre cei care doresc…

- Amita Bhose a venit in Romania comunistacu sotul ei, care era inginer geolog. A facut niste cursuri de limba si cultura romana pe o bursa a statului roman. Cand a inceput sa citeasca in romaneste, s-a petrecut intr-o buna zi declicul. A citit in manualul ei de limba romana ceva care avea sa-i schimbe…

- BAC 2018. Calendar SIMULARI Simularile vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba si literatura romana. Pe 14 martie se va sustine simularea la limba materna pentru ambele examene nationale, iar pe 15 martie, elevii claselor a VIII-a vor da simularea la matematica, iar cei de clasa a XII-a,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, expoziția de carte cu titlul ‘’Literatura romana de la marii clasici la contemporani’’. Alcatuita din carțile celor mai reprezentativi scriitori romani, expoziția reunește lucrari…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Inevitabil, Nicolae Stanciu va parasi Belgia in aceasta iarna dupa ce a ajuns la un acord cu conducerea lui Anderlecht, dar si cu Sparta Praga. Totusi, in toiul negocierilor, o echipa din zona Golfului s-a aratat interesata de fotbalistul roman de 24 de ani. Goal.com scrie ca echipa din…

- Mai sunt cateva zile pana la Craciunul pe stil vechi, iar moldovenii au luat calea muntelui. Partiile din Romania sunt ca un magnet pentru cei mai multi dintre conationali.Acest lucru il demonstreaza fluxul mare de mașini care traverseaza frontiera in aceasta perioada.

- Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Aflata in China, la turneul de la Shenzhen, liderul mondial WTA Simona Halep a transmis un mesaj pentru fanii sai: “La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!”, a notat Halep, intr-o postare pe pagina sa de ...

- Ministerul Finantelor a iesit pe pietele externe de doua ori in acest an, imprumutand cumulat 2,75 mld. euro, iar costul a coborat la un minim istoric de 2,1% pentru scadenta de 10 ani. Prin aceste imprumuturi realizate pe piata internationala Romania si-a acoperit necesarul de finantare…

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca "se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta "va…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Doi cetateni din Siria si Sudan au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic de migranti, dupa ce politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita i-au depistat in timp ce calauzeau sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, intentionand…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut usor in al treilea trimestru al acestui an la 70,3%, de la 70,5% in al doilea trimestru trimestru din 2016, si a ramas in…

- Thrillerul Nisipuri miscatoare, de Malin Persson Giolito, este cea mai vanduta carte de fictiune a anului, in Suedia. Romanul, care va sta la baza scenariului primului serial suedez produs si difuzat...

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Ce este proiectul „Fara Risipa”? Mai multi tineri cu suflet din Aiud, Alba au gasit o metoda ca sa previna risipa si sa-i ajute pe sarmani. Astfel, echipa “Fara risipa” din cadrul “Societatii pentru Consum Responsabil”, au inceput sa adune legumele si fructele care nu se vand si le ofera oamenilor nevoiasi.…

- Echipa se numește Cotnari Rally Team, iar revenirea in CNR o vor face cu o Skoda Fabia R5, pe care o aduc zilele acestea din Cehia, direct de la producator. "Multe dintre acțiunile mele și ma refer aici inclusiv la campaniile in care ma implic sau mesajele pe care le transmit, sunt adresate…

- Tinerii scriitori romani si maghiari, premiati de clubul de lectura 'Nepotu' lui Thoreau' 'Nepotu' lui Thoreau', singurul club de lectura care ofera, la nivel national, premii pentru literatura pe baza unui concept multietnic si multicultural, si-a desemnat miercuri seara castigatorii din acest an.…