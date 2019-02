Directorul STB numește defecțiunile noilor autobuze Otokar drept ”disfuncționalități inerente” El sustine ca toate autobuzele achizitionate de municipalitate de-a lungul timpului au avut la inceput genul acesta de probleme, doar ca acum informatia circula rapid si toate aceste probleme sunt mult mai vizibile. Deși statisticile pe anii trecuți indicau ca procentul celor care circula fara bilet in București este de 75%, directorul STB susține ca nu știe care este situația in prezent. Asta cu toate ca autobuzele noi sunt prevazute cu senzori care arata cate persoane s-au urcat si cate au validat. Redam un fragment din interviul acordat de Andrei Creci pentru Agerpres: AGERPRES: As vrea sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

