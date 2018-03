Stiri pe aceeasi tema

- Directorul unei scoli profesionale din Chisinau a fost retinut de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz de serviciu. Seful institutiei este banuit ca, timp de mai bine de un an, i-ar fi deposedat pe unii angajati de-ai sai de cardurile salariale si, respectiv, de bani.

- Un turdean acuza faptul ca Parchetul de pe langa Judecatoria Turda a clasat un dosar, intrumentat in urma unei plangeri depuse dupa ce fiul sau a fost batut in apropierea Școlii ”Avram Iancu” din Turda, motivand ca el și-ar fi retras plangerea, lucru care nu ar fi adevarat! Read More...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: VIERU ALIN, director general al Administrației Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1 București, pentru savarșirea infracțiunii de luare de…

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public (ADP) Sector 1, Alin Vieru, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. „In perioada iunie-iulie 2017, inculpatul Vieru Alin, in calitatea mentionata mai sus, prin intermediul subordonatului…

- Consiliul Local Turda a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societații Salina Turda S.A., pentru anul 2018. Conform BVC-ului prezentat de directorul Simona Baciu, societatea va avea venituri totale estimate la valoarea de 19.069.000 lei (creștere cu 2,29% fața de 2018) și cheltuieli totale…

- In urma cu o saptamana, Consiliul Judetean Ialomita a aprobat bugetul Drumuri si Poduri SA, societate al carei actionar unic este. In cadrul sedintei, consilierul PNL Dragos Soare l-a acuzat public pe directorul societatii, Cristi Stan, de «subminarea deliberata a activitatii societatii». Potrivit acuzatiilor,…

- Directorul SC Domeniul Public Campia Turzii SA, Calin Giurgiu, a platit 500 de lei unui site de știri, iar acesta a transmis informația ca in Campia Turzii ”peste 180 de kilometri au fost parcurși de echipele de deszapezire”, precizandu-se ca s-a ”intervenit de cate doua ori pe fiecare strada și de…

- Directorii RATB nu s-au hotarat inca ce vor face cu cei 250 de casieri, dar au anuntat ca niciunul nu va fi concediat. In prezent, in Bucuresti sunt 2.500 de statii si doar 126 de case de bilete, multe deschise pana la pranz. Consiliul General al Capitalei a fost de acord, joi, cu reorganizarea…

- RATB se transforma in Societatea de Transport Bucuresti. Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost de acord, in ședința de joi, 22 februarie, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrag atentia asupra unei tepe in numele Dedeman. Zeci de romani au primit mesaje de tip spam pe retelele sociale, in special pe WhatsApp, prin care erau informati ca au castigat un voucher-cadou la magazinul…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a organizat o conferința de presa pentru a puncta demararea investiției pentru parcul industrial Tetarom V, care se va construi la Luna, in baza unei investiții a Consiliului Județean Cluj, care a alocat in acest an 23 de milioane de lei, din cei circa…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost, astazi, foc și para la adresa conducerii Societații de Transport Public din Timișoara, dupa ce pe adevarul.ro au aparut informații conform carora 25 de angajați din cadrul fostei regii de transport public incaseaza salarii de marinari, deși vaporașele cumparate…

- Consilierul județean PNL Cristian Haiduc, care este din Campia Turzii, a propus listarea la bursa a societații Tetarom SA, societate la care Consiliul Județean Cluj deține cea mai mare parte a acțiunilor, insa printre acționari se regasesc și administrații locale din județ. Read More...

- Consilierii locali din Campia Turzii au votat inființarea societații Transport Local Campia Turzii SRL, stabilind prin vot secret și numele persoanei care va ocupa funcția de director al acestei noi societați. Inființarea societații era necesara pentru depunerea unui proiect cu finanțare europeana,…

- Proiectul "Oamenii din spatele functiilor" este un proiect care se adreseaza in primul rand cetatenilor Municipiului Campia Turzii care vor avea ocazia de-a lungul saptamanilor care urmeaza sa cunoasca oamenii aflati in spatele functiilor de conducere din administratia locala. Read More...

- Noul director al SC Domeniul Public Campia Turzii SA, Giurgiu Calin Dan, și-a dat in petec la mai puțin de 2 luni de la numirea in funcție! Cu de la sine putere, el a incheiat un contract se ”servicii publicitare” pe un site care aparuse de... vreo 2 saptamani! Ca omul iși permite, doar nu-s banii lui!…

- Asociația T9 are un comportament obsesiv fața de posibilitatea ca Turda sa piarda fondurile europene, care ar ajuta la dezvoltarea localitații. Dupa ce ”jurnalistul de casa” al lor, Horea Hudrea, a lansat cateva ”petarde” jurnalistice, bucurandu-se prea devreme ca n-ar exista un document care statea…

- Multa animatie in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, in acest weekend, acolo unde s-a desfasurat editia a VIII-a a turneului de futsal dotat cu "Cupa de Iarna", competitie organizata de catre AFC Plaiul Iacobeni. Read More...

- Directorul societații Salina Turda SA, Simona Baciu, a luat public atitudine impotriva dezinformarii și a minciunilor lansate prin intermediul jurnalistului de casa al Asociației T9, Horea Hudrea. Read More...

- Un batran de 88 de ani și-a gasit sfarșitul intr-o anexa a gospodariei de pe strada Sandulești din Turda, unde locuia. Totul s-a produs in urma unui incendiu care a izbucnit in incaperea respectiva, iar barbatul nu a mai putut fi salvat. Read More...

- Dezvaluiri surprinzatoare din dosarul in care barbatul din Campia Turzii, Marin Moldovan (31 ani), a fost arestat preventiv dupa ce a talharit un minor de 15 ani, in Cluj-Napoca, pentru 5 lei, a fost eliberat condiționat din inchisoare in 4 iulie 2017! Minorul pe care l-a talharit de 5 lei era al doilea…

- Alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Cluj este in funcție de apartenența politica a primarilor din județ, cei de la PNL (partid din care face parte și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe) primind mai mulți bani decat cei de la PSD. Campia Turzii, care este jumate cat Turda, dar este…

- Sibienii au parte la inceput de luna de o adevarata sarbatoare culturala! Filarmonica de Stat Sibiu a pregatit pentru joi, 1 februarie 2018, cu incepere de la orele 19, un eveniment extraordinar, un concert simfonic cu narator. Pentru prima data in istoria instituției, maestrul Florin Piersic va urca…

- Pacientii spitalului din Aleșd trebuie sa plateasca 5 lei daca vor sa urmareasca programele preferate la televizor. O data ce au achitat suma, aparatul funcționeaza 10 ore. Dupa care trebuie platita din nou aceasta suma. "Exista un mecanism unde acesti bani sunt introdusi, un fel de aparat si timp de…

- In cadrul ședinței ordinare de astazi aleșii locali au aprobat intrarea in forul deliberativ a avocatului Nicolaie Giurgiu care l-a inlocuit pe colegul sau de partid, liberalul, Igor Cojocaru. Read More...

- Polițiștii clujeni, alaturi de procurorii DIICOT, au organizat, joi dimineața,47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi câștigat, ilegal, prin trafic internațional de medicamente, aproximativ 55.000.000 de lei.Investigațiile pentru destructurarea gruparii…

- Daca in cazul Parcului Balcescu, ce arata tot mai dezolant de la un an la altul, Primaria Oradea ezita sa rezilieze contractul de concesiune semnat in anii ’90 cu firma Murray Press, iata ca aceeași administrație locala este mult mai curajoasa, atunci cand vine vorba despre ambițiile…

- Incepand de vineri 26 ianuarie și... pana la finele acestui an, sibienii și turiștii pot afla totul despre Tradițiile farmaceutice sibiene. Expoziția face parte din proiectul cultural – educațional Tradiții farmaceutice sibiene, avand drept coordonator Societatea Romana de Istoria Farmaciei (SRIF) secția…

- Gest impresionant al angajatilor Primariei Scoarta care pun mana de la mana pentru a ajuta o familie necajita din comuna. Donatiile functionarilor primariei vor fi folosite pentru bransarea la curent a casei familiei Petec. „Avem o...

- La 21 ianuarie 1870, s-a dat Decretul Imperial, privind inființarea Societații generale de asigurare reciproca "Transsylvania", cu sediul la Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben, Transilvania/Erdely/Siebenburgen, Austro-Ungaria. Read More...

- In data de 19 ianuarie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Orlat au reținut doi barbați banuiți ca ar fi sustras un cal din anexa unui imobil situat in localitatea Gura Raului. Read More...

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal.Cu toate acestea, in lege, sunt prevazute mai multe categorii de venituri pentru care contribuabilul…

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, citat de Mediafax, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri in functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- O femeie din Constanța a gasit pe strada doua plicuri pline cu bani. Constanțeanca a predat suma autoritaților iar polițiștii au gasit-o pe proprietara banilor, o femeie in varsta de 83 de ani care a și depus plangere dupa ce a pierdut plicurile. O femeie in varsta de 53 de ani din Constanța a gasit…

- Fundatia Comunitara Covasna (HKA) a colectat anul trecut peste 200.000 de lei prin programul "Card comunitar", iar banii au fost folositi pentru finantarea unor proiecte locale, printre care plantarea de pomi fructiferi, burse scolare si promovarea produselor si firmelor autohtone. Directorul…

- Sambata pe str. Piața Mihai Viteazu, din Campia Turzii s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea usoara a unei persoane, care a „indraznit” sa respecte regulile de circulație. Read More...

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- UPDATE: Conducerea societatii de transport public din Tulcea spune ca in urma incendiului produs in noaptea de joi spre vineri au mai ramas functionale 12 autobuze, dupa ce 15 mijloace de transport au fost distruse de flacari. Din acest motiv, se incearca inchirierea unor autobuze din alte judete…

- Directorul societatii, Dan Balan, a declarat ca incendiul a fost sesizat de paznicul societatii in jurul orei 3:30 si ca deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia. ”In garaj tineam autovehiculele care erau pregatite sa plece pe trasee in aceasta dimineata. Numarul total al autobuzelor…

- Circa 50% din parcul de autovehicule al societatii Transport Public SA din orasul Tulcea a fost distrus, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu izbucnit in garajul societatii aflate in subordinea primariei municipiului, pompierii intervenind cu opt autospeciale la fata locului. Directorul…

- Primarul General Gabriela Firea a declarat ca administrația pregatește proiecte in valoare de 200 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului din Capitala. Banii ar urma sa vina de la Uniunea Europeana iar sumele vor acoperi achiziția de noi tramvaie dar și proiecte de reabilitare și modernizare.…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- In data de 9 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un barbat banuit ca, in data de 26 noiembrie 2017, ar fi sustras 400 de lei dintr-un autoturism parcat in municipiul Sibiu. Read More...

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…

- Salariatii ar fi trebuit sa incaseze lichidarea pe data de 15 decembrie, dar conducerea societatii le-a transmis ca nu sunt suficienti bani, oferind varianta sa le achite doar 50% din sumele cuvenite, potrivit liderului de sindicat din Transurb, George Preda. In lipsa certitudinii ca oamenii isi…