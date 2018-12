Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, astazi, nu mai puți de trei decrete.Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova, semnat…

- Viceprimar din Teleorman, gasit incompatibil in Politic / on 21/11/2018 at 20:29 / Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 24 fosti si actuali alesi locali, printre care si Niculae Cristea, viceprimar al…

- Cântarețul Tudor Chirila a lansat un atac dur la adresa lui Ilan Laufer, dupa ce acesta din urmaa, propus de de PSD la Ministerul Dezvoltarii și refuzat de Klaus Iohannis, a lansat acuzații fara precedent la adresa președintelui României, pe care l-a acuzat de antisemitism, dar…

- Ministrul justiției a publicat, duminica, pe pagina de Facebook, „simple precizari referitoare la OUG pentru modificarea Legilor justiției” pe care „președintele Republicii ar fi trebuit sa le cunoasca”. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a spus ca Ordonanța este „ingrijoratoare!” si a acuzat coalitia…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra. Actul normativ fusese trimis la reexaminare de catre presedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele masuri necesare implementarii operatiunilor petroliere…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- Comisiile pentru economie si cea pentru energie ale Parlamentului au dat, luni, aviz favorabil Legii offshore care stabileste masurile pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Proiectul fusese trimis pentru reexaminare de presedintele Klaus Iohannis. Cele doua comisii au dat un raport pozitiv pe…