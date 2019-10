Directorul RADET: Cu siguranță vor exista avarii! Directorul RADET, Alexandru Burghiu, a declarat, ca bucureștenii vor mai avea de suferit din cauza avariilor, in noul sezon rece. Potrivit lui Burghiu, lucrarile de modernizare a rețelei vor duce insa la o diminuare a avariilor fața de anul trecut. „Este foarte greu de spus cum va fi anul acesta. Ceea ce credem noi cu tarie este ca va fi mai bine ca anul trecut, dar cu siguranța vor mai exista avarii, insa lucrarile pe care le-am facut pe tot parcursul acestui an trebuie sa duca la diminuarea avariior. Problema RADET nu este de doi – trei ani de zile, ci este de 30 de ani, cam de atunci ar fi… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

