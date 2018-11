Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii italieni incep articolul cu descrierea atractiilor din Capitala si pun accent pe viata de noapte – de pilda faptul ca un cocktail costa doar cinci euro. Mancarea este foarte ieftina, dar hainele nu sunt chiar atat de ieftine, electronicele sunt ieftine si ele, in general este destul de…

- Autocarul plecase din Nairobi si se indrepta spre Kakamega, la 300 de kilometri la Nord-Vest de Capitala si transporta 52 de pasageri. In apropiere de Fort Ternan, in districtul Kericho, la 200 de kilometri la N-E de capitala statului, vehiculul a iesit de pe sosea si s-a rastunat intr-o rapa.…

- Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața intr-un accident pe care autoritațile il descriu ca fiind catastrofal. Autobuzul in care se aflau mai mulți pasageri s-a rasturnat miercuri dimineața, pe drumul care leaga Nairobi (Kenya) de orașul Kisumu.

- Organizatiile de mediu sunt de parere ca sumele oferite in cadrul programului Rabla pentru electrocasnice sunt prea mari, in conditiile in care cine duce acum un astfel de aparat la reciclat primeste maximum 40 de lei. Din punctul lor de vedere...

- Un barbat din Kenya și-a gasit un tragic sfarșit pe 6 septembrie, la Nairobi, dupa ce s-a luptat cu amantul soției sale. Soțul incornorat i-a surprins pe soția lui și pe amantul acesteia in fapt și, cum era de așteptat, imediat s-a declanșat „razboiul”. Victima, care a fost identificata drept Dickson…

- Pentru a marca Ziua Mondiala de Curațenie (World Cleanup Day) care in acest an va avea loc in data de 15 septembrie, comisarii Garzii Naționale de Mediu din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara se vor alatura reprezentanților Asociației Viitorul in Zori organizatorii acestei acțiuni și vor acorda…

- Theresa May a dansat, din nou, in public, dupa ce in urma cu doua zile a fost ridiculizata și ironizata de presa internaționala pentru mișcarile sale. Theresa May se afla la campusul ONU pentru a lansa, impreuna cu Erik Solheim, seful departamentului de Mediu de la ONU, o noua insigna cu „provocarea…

- May se afla la campusul ONU pentru a lansa, impreuna cu Erik Solheim, seful departamentului de Mediu de la ONU, o noua insigna cu „provocarea plasticului" pentru ghizi si cercetasi. In timp ce May si Solheim ieseau dintr-o cladire, cercetasii au inceput sa danseze langa ei. May s-a alaturat cercetasilor,…