Stiri pe aceeasi tema

- Erik Solheim, directorul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu, a demisionat marti dupa o serie de controverse generate de costurile deplasarilor sale, au anuntat reprezentantii acestei organizatii, citati de AFP. Fostul ministru norvegian pentru Mediu se afla din iunie 2016 la conducerea…

- SOC… Iulian Bica, directorul DAPPC Barlad si-a dat demisia! Acesta a informat astazi, in sedinta de comisii a CLM Barlad, faptul ca si-a depus demisia, care este un act unilateral. Motivele pentru care directorul Baca a ales sa paraseasca postul de conducere al Directiei Administrarii Pietelor, Parcarilor…

- Programul guvernamental „Casa Verde" a suferit schimbari importante. Din toamna, statul va finanța doar achiziția de panouri fotovoltaice, care produc energie electrica. Cele solare pentru caldura și apa calda au fost scoase din programul care va avea si un buget record: 115 milioane de euro!…

- Programul guvernamental „Casa Verde" a suferit schimbari importante. Din toamna, statul va finanța doar achiziția de panouri fotovoltaice, care produc energie electrica. Cele solare pentru caldura și apa calda au fost scoase din programul care va avea si un buget record: 115 milioane de euro!…

- Presedintele Organizatiei internationale a Politiei (Interpol), Meng Hongwei, si-a prezentat demisia, duminica, dupa ce a fost arestat preventiv in China, fiind investigat de Biroul chinez anticoruptie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizatiile de mediu sunt de parere ca sumele oferite in cadrul programului Rabla pentru electrocasnice sunt prea mari, in conditiile in care cine duce acum un astfel de aparat la reciclat primeste maximum 40 de lei. Din punctul lor de vedere...

- Pentru a marca Ziua Mondiala de Curațenie (World Cleanup Day) care in acest an va avea loc in data de 15 septembrie, comisarii Garzii Naționale de Mediu din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara se vor alatura reprezentanților Asociației Viitorul in Zori organizatorii acestei acțiuni și vor acorda…

- May se afla la campusul ONU pentru a lansa, impreuna cu Erik Solheim, seful departamentului de Mediu de la ONU, o noua insigna cu „provocarea plasticului" pentru ghizi si cercetasi. In timp ce May si Solheim ieseau dintr-o cladire, cercetasii au inceput sa danseze langa ei. May s-a alaturat cercetasilor,…