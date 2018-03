Directorul programului de Windows a fost demis de compania Microsoft

Stiri pe aceeasi tema

- Terry Myerson, longevivul vicepresedinte executiv al Microsoft, a fost demis de compania Microsoft. Vestea vine ca parte a unui proces de restructurare a companiei, potrivit Business Insider. Ca parte a reorganizarii, vicepresedintele executiv al Microsoft Office Rajesh Jha va…

- Actiunile Amazon.com au scazut miercuri cu pana la 7,4%, reducand capitalizarea gigantului de comert online cu 53 de miliarde de dolari, in urma unui avertisment al presedintelui Donald Trump, care a indicat posibila intentie a acestuia de a schimba regimul fiscal de care beneficiaza compania.…

- Proiectul de modernizare a liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti va fi prezentat, la sfarsitul acestui an, in cinci variante, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de administratorul retelei publice feroviare - CFR SA. „Dupa cum se…

- Plata dividendelor crește cu 15%, pana la un total de peste 170 de milioane de euro, fața de 150 de milioane de euro in anul precedent Angajații din Germania primesc 1.141 de euro Plata primei de performanța se va efectua la mijlocul lunii aprilie 2018 Directorul departamentului de resurse umane din…

- Compania britanica Vast Resources a anuntat ca va investi 2,6 milioane de dolari in dezvoltarea minelor pe care le are in Suceava, in localitatea Manaila si in judetul Bihor. Directorul companiei, Andrew Prelea, a precizat ca Vast Resources a incheiat cu succes prima faza a acordului de finantare ...

- Apple lucreaza la un iPhone foarte diferit de cele de pana acum, care ar urma sa fie gata in 2020, potrivit unui important investitor de pe Wall Street. Compania din Cupertino ar lucra cu partenerii sai din Asia la un iPhone pliabil, care ar urma sa ajunga pe piata in urmatorii doi ani, spun…

- Guvernul Atlantei este ultima victima a Ransomware. Cea mai noua zona de metrou din Statele Unite nu este capabila sa ofere Instantei acces la informatii, deoarece unele sisteme sunt inchise. In timpul unei conferinte de presa, primarul Keisha Bottom si noul director de conformitate (CCO) Richard…

- Compania IBM a fost unul dintre pionierii industriei calculatoarelor in anii ’70, insa a intrat de mai multa vreme intr-un con de umbra, fiind lasata in spate de ceilalti producatori mari din SUA, precum Apple sau Microsoft. Insa compania fondata in New York a reusit ceva destul de interesant.

- Microsoft Security Intelligence Report v23 Microsoft ințelege faptul ca atunci cand utilizatorii folosesc platforma sa de cloud, aceștia ii incredințeaza cel mai valoros bun al lor: datele. De peste zece ani, Microsoft este lider in crearea soluțiilor online concepute pentru a proteja confidențialitatea…

- Microsoft promoveaza intens Sea of Thieves, din 20 martie pe PC (Windows 10 exclusiv) și Xbox One. Astazi aflam despre recordul „Guinness World Record for the Greatest Distance Travelled as a Human Cannonball” pe care cascadorul David „The Bullet” Smith l-a doborat. El a fost expulzat dintr-un…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca l-a inlocuit pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat cu Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face…

- Solidium, organismul care gestioneaza investitiile statului finlandez, a anuntat marti ca a preluat o participatie de 3,3% la producatorul finlandez de echipamente de retele de telecomunicatii Nokia, in ideea de a consolida caracterul finlandez al acestei companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Microsoft știe valoarea marketingului de calitate, iar Sea of Thieves, din 20 martie pe PC (Windows 10 exclusiv) și Xbox One, beneficiaza de așa ceva. Jocul celor de la Rare va include in ziua lansarii de un concurs cu un mare premiu de 80.000$. Jucatorii au șansa de a caștiga marele premiu,…

- Microsoft a lansat astazi March Car Pack pentru Forza Motorsport 7, disponibil pe Windows 10 și Xbox One. Pachetul conține: 1932 Alfa Romeo 8C 2300 Spider 1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5 1988 Nissan #33 Bob Sharp Racing 300ZX 1977 Brabham #8 Motor Racing Developments BT45B 2017 Lincoln Continental 2017…

- Experti in securitate izraelieni au descoperit o metoda pentru a ocoli meniul Lock Screen si parola de utilizator folosita la protejarea PC-urilor cu sistem Windows 10, instaland aplicatii malware folosind comenzi vocale preluate de asistentul Cortana. Chiar si atunci cand PC-urile cu sistem Windows…

- Centrul pentru Investigatii Media (CIM) a organizat marți o conferința de presa pe tema recuperarii prejudiciilor din cadrul dosarelor DNA care s-au soldat cu condamnari definitive. La eveniment a partiicipat și Laura Codruta Kovesi, șefa DNA și ambasadorul Olandei Stella Ronner Grubacic, cea care a…

- Facebook isi extinde serviciul de recrutare de pe reteaua sa sociala in 40 de tari, cu intentia de a concura pe o piata dominata de LinkedIn, detinuta de Microsoft, relateaza Reuters.Compania a mai anuntat miercuri si ca intentioneaza sa investeasca in 2018 aproximativ 1 miliard de dolari…

- Microsoft anunța ca marele update update al consolei Xbox One din acest an, intitulat Spring Update, va sosi in curand. Compania a anunțat marile imbunatațiri și adaugiri. Consola de baza suporta acum 1440p pentru jocuri video, dar veți avea nevoie de TV compatibil pentru a vedea diferența.…

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se conduc singure. Acum inteligența…

- La Palatul Administrativ a avut loc vineri, 16 februarie, o sedinta de lucru cu privire la respectarea modului de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, referitoare la transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Au participat la intalnire conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- Filmulețele cu pisici, emailurile, platformele de social media dar mijlocele digitale de comunicare interna sunt responsabile de scaderea productivitații muncii, arata un recent studiu Microsoft. Compania spune ca astfel se explica paradoxul economiștilor care arata ca deși tehnologia face posibila…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Una dintre primele masuri luate de fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a fost schimbarea, la sfarșitul lunii octombrie 2017, a șefului Garii de Nord, Mihai Candea, și a controversatului director al Regionalei CF București, Laurențiu Maraloi, pentru faptul ca administrarea și intreținerea…

- StatCounter.com arata ca in prima luna a anului Windows 10 a castigat 1,09%, ajungand la o cota de piata de 42,78 de procente. In acelasi timp, Windows 7 a scazut cu 0,03%, avand o cota de piata de 41,86, potrivit news.ro. Windows 10 a devenit disponibil utilizatorilor incepand cu 29 iulie…

- Lansat in luna iulie 2015, Windows 10 nu s-a bucurat imediat de succes, fiind umbrit de esecurile anterioare avute cu Windows 8 si 8.1. Insa asta nu a impiedicat Microsoft sa promoveze agresiv noul sistem de operare, inclusiv oferind utilizatorilor posibilitatea sa actualizeze gratuit la Windows 10,…

- Amazon a devenit cel mai valoros brand din lume, depașind Apple și Google, potrivit topului Global 500 , realizat de catre compania de consultanța Brand Finance. Top 10 este dominat de companii de tehnologie, doar doua nume fiind din alte domenii. Gigantul american este cel mai mare retailer online…

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, s-a intalnit in urma cu cateva zile, in Washington, cu sefii a doua servicii secrete din Rusia, desi erau vizati de sanctiuni, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com.

- Grupul japnez Fujifilm va prelua Xerox, legendara companie americana care a inventat calculatorul așa cum il știm astazi și de la care Steve Jobs, cofondatorul Apple, a furat ideile privind interfața grafica, mouse-ul și tastatura. Fujifilm va deține 50,1% din Xerox și va include compania in Fuji Xerox,…

- Andrew McCabe, directorul adjunct si directorul general in exercitiu al Biroului Federal de Investigatii, a demisionat luni, afirma surse politice de la Washington citate de NBC News si de site-ul Axios.com.

- Andrew McCabe, directorul adjunct si directorul general in exercitiu al Biroului Federal de Investigatii, a demisionat luni, afirma surse politice de la Washington citate de NBC News si de site-ul Axios.com.

- Terenuri precum fosta Casa Radio, Esplanada de pe B-dul Unirii, plat­for­ma Ascensorul de pe Calea Giu­lesti ar putea deveni san­tiere pentru viitoare birouri, malluri si locuinte, acestea fiind unele dintre cele mai ravnite foste platforme neva­lorificate inca. Compania de consultanta imobiliara…

- Astazi ai la eMAG super reduceri la cele mai inovatoare tehnologii la super oferta. Ai laptopuri si desktopuri cu Windows preinstalat si Office 365 cadou. Reduceri de pana la 50% la toate accesoriile de PC si tastatura cadou la tabletele surface te asteapta la eMAG.

- Dar, pentru aproximativ doua saptamani, in fiecare ianuarie, Davos se transforma intr-un loc de joaca pentru cei bogați, celebri și puternici. Forumul Economic Mondial (WEF) aduce intreaga lume in oraș, iar economia orașului se schimba ca raspuns. Subit, chiar și camerele de hotel cele mai basic va…

- Microsoft a anunțat oficial data de lansare pentru Age of Empires: Definitive Edition. Remake-ul titlului lansat in 1997, va sosi pe PC (Windows 10) din 20 februarie. The Definitive Edition va suporta rezoluție 4K și multiplayer in local LAN, dar și o coloana sonora orchestraționala și poveste…

- In anul 1999, Bill Gates a scris o carte pe nume ”Business: Viteza Gandirii”. Acesta a avut mare succes la vremea respectiva, atunci cand seful Microsoft abia lansase sistemul de operare Windows 98.

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Actiunile Kodak s-au dublat dupa ce fosta companie de echipament fotografic a anuntat ca va lansa Kodakcoin, o criptomoneda care sa permita fotografilor si agentiilor un control sporit asupra drepturilor intelectuale ale fotografiilor. Anuntul companiei vinee pe fondul interesului tot…

- Ideea de a transforma un smartphone intr-un computer de productivitate nu este tocmai noua, companii precum Motorola, ASUS si Samsung oferind diverse abordari asupra acestui concept. Razer crede ca are o solutie mai buna, transformand unul dintre laptop-urile Razer Blade Stealth intr-un dock pentru…

- Producatorul taiwanez de calculatoare Acer a lansat ”cel mai subțire laptop din lume” la ediția din acest an a Consumer Electronics Show (CES), care se desfașoaraa in Las Vegas, scrie The Verge . Astfel, noua varianta a modelului Swift 7 are doar 8,98 milimetri. Acesta vine cu un procesor Intel Core…

- Un defect de securitate a fost gasit in procesoarele Intel produse in ultimii 10 ani, iar acestea vor avea nevoie de reparatii din Windows, macOS sau Linux, scrie The Guardian. Producatorul Intel se „zbate” in acest moment in spatele culiselor pentru a remedia bresa majora din securitatea…

- Compania finlandeza HMD Global, cea care a preluat drepturile asupra brand-ului Nokia de la Microsoft, a lansat astazi noul model Nokia 6, adus la standardele anului 2018. Telefonul face parte din segmentul de pret mid-range si se poate lauda cu specificatii mai mult decat decente.

- Apple a anunțat oficial ca telefoanele, tabletele și calculatoarele produse de companie sunt afectate de probleme de securitate. Mai precis, compaia a anunțat ca breșele ale procesoarelor grafice Meltdown și Spectre afecteaza și produsele Apple, ceea ce nu era chiar dificil de dedus. Problemele de securitate…

- Cheltuielile companiei Tarom vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Această sumă a reieşit din analiza…

- Toate smartphone-urile din lume sunt afectate de o vulnerabilitate care permite hackerilor sa fure parole, potrivit cercetatorilor de la Google și o serie de universitați, citați de Reuters . Problema Intel Reamintim, ieri s-a aflat ca toate procesoarele Intel produse in ultimii zece ani sunt afectate…

- Cei care doresc sa poata folosi Kinect pe Xbox One S și Xbox One X nu o mai pot face pentru ca adaptorul care face posibila conectarea nu mai este produs de Microsoft. “Dupa o analiza atenta am decis sa nu mai fabricam Xbox Kinect Adapter și sa ne axam atenția pe alte accesorii necesare pentru…

- Circula zvonuri precum ca urmatoarea mare inventie a companiei Microsoft de pe piata smartphone-urilor va fi sub forma unui „Surface Phone” pliabil, relateaza Business Insider. Zvonul este accentuat de depunerea unui brevet pentru o „balama” inteligenta pentru un…