- Mircea Tudosie a anutat ca, tot de anul viitor, vor fi lansate servicii in premiera pentru Posta Romana, precum cele imobiliare, schimbul valutar, servicii financiare exclusive, dar si un card de pensii. "Acum bugetam si in curand o sa..., in premiera, o sa aliniem un buget pe minim doi ani…

- Traian Basescu anunța ca Romania poate avea un nou guvern! Cu o singura condiție: Opoziția sa inițieze urgent o moțiune de cenzura, care are șanse mari sa intruneasca voturile necesare. La Romania TV, Basescu a facut calculele.”E timpul unei moțiuni de cenzura, are șanse de reușita, cum nu…

- Cresterea salariilor, ratele ramase in urma unor credite vechi, oferirea unor subventii pentru populatie, incapacitatea de identificare a unor solutii noi si sanatoase de crestere a veniturilor, proasta gestionare a banilor publici in anumite privinte si, nu in ultimul rand, revolutia…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca atat Turcia, cat si Emiratele Arabe Unite si-au arata disponilbilitatea de a investi in Romania. Dancila a precizat ca s-au stabilit o serie de proiecte in parteneriat public-privat, care vor fi demarate in Romania de catre acesti investitori, noteaza stirirpesurse.…

- Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS, in prezent, 50 de subunitati postale din tara permițand efectuarea de plati cu cardul bancar, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate, pana la finalul acestui an, conform…

- Investitii bazele sportive DE APRECIAT… Cine strabate, la lasarea intunericului, comuna Valeni, o localitate situata la 12 kilometri de Vaslui, pe Drumul National 24, cu siguranta va observa oaza de lumina ce acopera stadionul din localitate. Si asta pentru ca, incepand din luna august a acestui an,…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu anunța marți, pe Facebook ca maine, la ora 13.00, Comisia de politica externa l-a solicitat pe ambasadorul Romaniei la Washington, Maior George, sa se prezinte in fata comisiei pentru a da o serie de explicatii. Discuțiile vor fi facute publice, anunța…