Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Nasleu, fostul consilier al primarului Nicolae Robu și director al Piețe SA, a fost audiat joi seara la DIICOT Timișoara. Nasleu a fost audiat, ca martor, joi seara, intr-un dosar de fapte cu violența, in care sunt cercetați membrii aceleași grupari ca in dosarul cu traficul de cocaina și camatarie.…

- Fostul consilier al primarului Nicolae Robu și actual director al Piețe SA, Ionuț Nasleu, a fost chemat la audieri de procurorii DIICOT in dosarul gruparii care facea trafic de droguri. Nasleu este audiat in calitate de martor. Acesta a venit cu o șapca pe cap, incercand sa nu iasa in evidența, și nu…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia...

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, este audiat joi la Tribunalul Bucuresti, in calitate de martor, in dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este judecat pentru infractiunea de trafic de influenta. Victor Ponta s-a aflat joi la Parlament, la dezbaterea motiunii…

- Jurnalistul Ovidiu Zara a declarat in direct la Romania TV ca a fost chemat la audieri in calitate de martor intr-un dosar de trafic de minori, infracțiune de omor calificat și viol. ”Sunt singurul jurnalist din 1990 care face publice niște piste pentru o ancheta și care este chemat in calitate…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este judecat...

- Alexandru Cumpanașu a anunțat, miercuri, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", ca Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, va fi audiat joi dimineața de catre anchetatori, potrivit Mediafax."Am hotarat impreuna cu familia Alexandrei sa ne luam un avocat, l-am contractat…