Directorul Oil Terminal Viorel Sorin Ciutureanu a radiat societatea in care era asiociat

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Asociatilor societatii Consulting amp; Construction Investments SA din data de 31.01.2018. Mihaela Saioc, care detine sase actiuni, reprezentand 60 din capitalul social, si George Cosmin Stancu, cu patru actiuni, reprezentand…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 1 din 15 ianuarie 2018 a AGA societatii Cherhanaua Tasaul SRL. Potrivit documentului urmare a decesului asociatului unic Liliana Doroftei, conform certificatului de mostenitor nr. 02 18.01.2017 intra in societate Liviu Doroftei, caruia ii revin 50…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 1 din 30 ianuarie a AGA societatii Decor Publicitate SRL. Potrivit documentului, asociatii societatii, Tanase Cristian Bujduveanu si George Nicolae Panus au decis: 1. Se coopteaza in societate si se numeste administrator, pe o perioada nelimitata,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia nr. 5 din 1 februarie 2018 a Consiliului de administratie al societatii Argus S.A., Constanta. Potrivit documentului Consiliul de administratie al Argus S.A., in sedinta din data de 01.02.2018, in unanimitate, decide: 1. Se aproba numirea in functia de Director…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 1 din 5 februarie 2018 a Adunarii Generale a Asociatilor a societatii Bosfor Turkish Restaurant SRL. Potrivit documentului, Georgiana Cerasela Onofrei, Fesih Baytekin si Ali Dogan in calitate de asociati ai societatii Bosfor Turkish Restaurant SRL…

- In Monitorul Oficial au fost publicate deciziile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Litoral SA din 15.01.2018. Astfel, actionarii au decis revocarea Veronicai Danuta Georgescu, a Danielei Florentina Mastromarino si a lui Dumitru Lucian Lungoci din calitatea de administratori provizorii,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Administration SRL din data de 16.01.2018. Societatea Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA, reprezentata prin administrator Yilmaz Oguz; Yilmaz Oguz, Mihaela Cioaca si Caliskan Gokhan, impreuna detinand…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s a pronuntat ieri in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Iata decizia Curtii Supreme:"Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Curtea de Apel Iasi Sectia de contencios administrativ…

- Procurorii DNA fac scut in jurul șefei lor, sunt in dezacord cu propunerea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi și cer Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) apararea reputației profesionale a tuturor procurorilor din cadrul DNA, urmare pleiadei de materiale denigratoare și…

- RATB se transforma in Societatea de Transport Bucuresti. Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost de acord, in ședința de joi, 22 februarie, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai…

- Un consilier judetean propune listarea la bursa a societatii care administreaza parcurile industriale Presedintele Comisiei de buget - finante din cadrul Consiliului Judetean Cluj, Cristian Haiduc, propune demararea procedurilor necesare pentru listarea la bursa a societatii SC Tetarom SA, care administreaza…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA din data de 16.01.2018. Oguz Ytlmaz si Gulden Yelmaz, impreuna detinand 100 din capitalul social al societatii, au renuntat in unanimitate la orice formalitati prealabile…

- Au trecut cele șase luni date Codruței Kovesi pentru repararea deficiențelor manageriale Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat vineri seara, la Antena 3, ca se va duce in plenul reunit al Parlamentului sa prezinte un raport comun despre activitatea sefilor parchetelor - Laura Codruta Kovesi -…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia Adunarii Generale a Asociatilor societatii Europroiect SRL din data de 19 ianuarie 2018. Potrivit hotararii, firma Europroiect SRL a fuzionat cu societatea Oro Invest SRL. Potrivit Registrului Comertului, societatea absorbanta, Europroiect SRL, are sediul…

- Stema Regala a Romaniei (epoca Regelui Carol I, 1878 - 1906), o diploma emisa de Societatea "General Praporgescu" la inceputul sec. XX pentru glorificarea eroilor romani din timpul Primului Razboi Mondial si Hrisovul de intemeiere a Societatii culturale "Vrancea", sub patronajul Reginei Maria, cu…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor firmei Q Seg West SA din data de 30.09.2017. Astfel, actionarul majoritar, George Secarea, care detine 75.230 de actiuni din totalul de 92.736, a decis ca Ion Ciota sa fie numit din nou in functia de…

- In conformitate cu prevederile art. 246 din Legea 31 1990 si in urma publicarii proiectului de fuziune in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2020 13.VI.2017, asociatul unic Constantin Bela decide fuziunea prin absorbtie a SC Highlife Properties SRL, in calitate de societate absorbita, cu societatea comerciala…

- Comisia de Dialog Social, reunita ieri la Casa Patrata, a fost prilej pentru multi dintre cei prezenti sa solicite modificarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. Violeta Amariei, presedintele Uniunii Judetene a Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania Iasi, a cerut…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat tabelul cu societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum…

- Pe data de 13.12.2017 s a intrunit Adunarea Generala a Asociatilor, prin Muntmark Andrei, cetatean suedez, cu domiciliul in orasul Ovidiu, Muntmark Cristina Adriana, cetatean roman, cu domiciliul in orasul Ovidiu, Monsson Operation SRL, cu sediul social in Constanta, prin imputernicit Aldea Ana Mihaiela,…

- Purcari Wineries Plc, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), a anunțat intenția de a demara o Oferta Publica Inițiala pentru cel mult 49% din acțiunile existente, urmând ulterior sa se listeze pe Bursa de Valori București (BVB), au comunicat pentru FineWine surse din…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Peste 80 de pompieri ai ISU Tulcea cu noua autospeciale de stingere cu apa intervin pentru stingerea unui uriaș incendiu care a mistuit 14 din cele 27 autobuze ale Societații de Transport Local ai orașului.

- Cu Puterea si Opozitia aflate la paritate 17 – 17, conducerea Consiliului Judetean a socotit de cuviinta sa achizitioneze un sistem pentru transparentizarea votului, in plen. Prezenta consilierilor judeteni, contorizata pe monitor © In sala de plen a aparut joi un monitor unde…

- Liberalul Nicolae Bitea este noul director adjunct al Societații de Transport Public Timișoara. Bitea este consilier județean PNL, iar pana acum a mai ocupat funcții de conducere in cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Nicolae Bitea și-a preluat funcția din 27 decembrie, anul trecut…

- In Monitorul Oficial de vineri(05 ianuarie 2018) s-a publicat HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Reamintim faptul ca legea ce obliga comerciantii sa se doteze cu cititoare…

- Societatea de producție ABRA-COM SRL Carei ureaza angajaților, colaboratorilor și comunitații locale un AN NOU plin de realizari, sanatate și bucurii. Sa aveți spor in toate, pace și ințelepciune, optimism! LA MULȚI ANI 2018! conducerea SC ABRA-COM SRL CAREI

- Bogdan Maleon cerea reducerea pensiilor foștilor comuniști. Bogdan Petru Maleon, profesor universitar și director general la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” din Iași, era implicat și in activitați ale societații civile. In urma cu șapte ani, Maleon a semnat – alaturi de alți intelectuali…

- Compania nationala de transport a gazelor naturale din România, Transgaz, a depus o oferta pentru achizitia societatii de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse apropiate situatiei. Oferta a fost acceptata de catre autoritatile de la Chisinau, fiind…

- Mai mulți parlamentari au initiat o propune legislativa care prevede ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- „Prezenta propunere legislativa urmareste alinierea legislatiei României la bunele practici în materie din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, prin optimizarea conditiilor aplicabile cetatenilor români în cazul eliberarii documentelor de calatorie în…

- Ieri, 21 decembrie 2017, politistii din Alba Iulia au efectuat un control la o societate din municipiu, ce oferea spre vanzare pomi de Craciun. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca reprezentantii societatii nu au putut prezenta documente valabile de provenienta pentru cei 210…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au confiscat 309 brazi de Craciun, in urma unor controale in locuri de comercializare si in trafic. Actiunile de verificare a modului in care este respectata legislatia privind transportul si comercializarea brazilor de Craciun vor continua si in zilele ce…

- Societatea de Transport Public Alba Iulia anunta programul de circulatie al autobuzelor in perioada sarbatorilor de iarna. Reprezentantii companiei anunta ca autobuzele programate sa transporte angajații societaților comerciale vor circula normal, in funcție de programul de lucru stabilit anterior.…

- Rosal ramane cu salubrizarea și deszapezirea centrului și Manașturului. Deocamdata Primaria a atribuit prin negociere directa contractul pentru salubrizare stradala și deszapezire pentru jumatatea de vest a orașului. Primaria clujeana nu reușește sa atribuie, prin licitație, contractul de salubrizare…

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti.

- Agenția Servicii Publice a înregistrat astazi în Registrul de stat al persoanelor juridice Societatea cu Raspundere Limitata "EuroTransgaz", care este reprezentanța SA Transgaz România în Republica Moldova. Potrivit documentului, printre principalele…

- Pe data de 21 decembrie curent expira termenul constituțional de promulgare a Legii privind modificarea și completarea Codului Audiovizualului, votata recent de Parlament. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, afirma ca a primit mai multe adresari din partea „societații civile, inclusiv din partea…

- Societatea de Neuropatie Diabetica: screeningul de neuropatie diabetica este esențial pentru reducerea ratei amputațiilor asociate diabetului zaharat * Aproape 90% dintre persoanele cu diabet evaluate intr-o sesiune de screening gratuit organizata de Societatea de Neuropatie Diabetica NU mai facusera…

- Folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la care a facut referire joi directorul MNIR, avocatul Bogdan Grabowsk.

- Conform unui proiect de Hotarare de Guvern, misiunea societatii va fi de a asigura promovarea bunurilor, serviciilor si afacerilor din sectoare economice diverse, actionand ca un intermediar intre oferta interna si cererea externa, sau intre oferta externa si cererea interna, avand ca tinta satisfacerea…

- Un timișorean din patru care au fost examinați de specialiști cu ocazia campaniei ”Controleaza-ti diabetul!”, derulata la Timișoara, risca in timp sa iși piarda membrele inferioare. Medicii atrag atenția asupra faptului ca multe dintre persoanele cu aceasta maladie nu știu ca sufera de neuropatie diabetica,…

- Ieri, 11 decembrie 2017, politistii rutieri din Aiud, l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din comuna Lupsa, in timp ce transporta, cu un autoturism, 5 brazi de Craciun, fara a detine documente legale de provenienta si transport. Si in acest caz a fost aplicata o sanctiune contraventionala, conform …

- Miercuri, 6 decembrie 2017, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat un control la o societate comerciala din municipiul Blaj. Cu aceasta ocazie, politistii au constatat ca societatea oferea spre vanzare, fara a detine autorizatie, articole pirotehnice din categoria…