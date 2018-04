Stiri pe aceeasi tema

- Costul retehnologizarii reactorului 1 de la Cernavoda, proiect ce a fost aprobat in septembrie 2017, a fost evaluat intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro, aceasta fiind media bugetelor alocate pentru proiectele de retehnologizare aferente centralelor nucleare pe tehnologie CANDU 6, a declarat directorul…

- În România, se ucid în fiecare an peste doua milioane de animale salbatice. Sunt cifre șocante, nu și pentru autoritați însa care dau unda verde la vânatoare de capre negre, câini enoți și marmote, specii pe cale de dispariție pe care legea ar trebui sa…

- In ultimii cinci ani de zile, gradul de realizare a investitiilor la centrala nucleara de la Cernavoda a scazut de la 97% la 44%. Proiectele majore sunt amanate, specialistii pleaca din cauza lipsei de perspective, in timp ce consiliul de administratie al companiei este populat de oameni fara nicio…

- La Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a inregistrat o noua avarie, joi dimineata, dupa ce s-a deconectat automat de la sistemul energetic national, ca urmare a unei disfunctionalitati la un sistem electric, a anuntat Nuclearelectrica, operatorul centralei, potrivit Agerpres. 0 …

- Energia a fost mai ieftina joi, dupa oprirea reactorului 2 de la Cernavoda. Evenimentul a determinat o scadere cu 35% a pretului pe piata spot a bursei de energie OPCOM, intrucat deficitul de electricitate a fost acoperit cu productia Hidroelectrica, mai ieftina. Energia cu livrare in…

- Avarii in lant la centrala nucleara de la Cernavoda. In doar 4 zile, reactoarele 1 si 2 ale centralei Nuclearelectrice au fost oprite din cauza unor avarii. Ultima s-a produs chiar in aceasta dimineata. Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de Control al Guvernului sa faca verificari. Centrala…

- Astfel, energia cu livrare in ziua de vineri, 30 martie, are un pret mediu de 116 lei pe MWh, fata de 195 de lei, cat a fost joi pretul pe Piata pentru Ziua Urmatoare.Aceasta dupa ce, joi dimineata, unul dintre cele doua reactoare nucleare de la Cernavoda, care asigura cumulat circa 20%…

- In ziua in care s-a anuntat o noua situatie neprevazuta la Centrala de la Cernavoda, a doua in doar cateva zile, s-a aflat si ca Viorica Dancila a trimis deja Corpul de Control al premierului la Nuclearelectrica. Directorul general al Nuclearelectrica a confirmat, intr-o interventie telefonica la Antena3,…

- Reprezentanții Primariei Timișoara s-au chinuit cu zece licitații pana sa gaseasca o firma care sa aduca biciclete pentru rastelele de pe malurile Begai. Vehiculele pe doua roți au venit in toamna anului trecut in oraș și, in curand, vor fi scoase in stații. Vorbim despre 140 de biciclete,…

- "Oprirea Unitatii 2 s-a facut in conformitate cu prescriptiile tehnice si nu a existat un incident care sa puna in pericol securitatea personalului, a populatiei si a mediului inconjurator", a declarat Rodin Traicu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, investigatiile tehnice vor fi facute…

- Unitatea 2 a centralei nucleare Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in aceasta dimineata „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”, a anuntat Nuclearelectrica. Unitatea…

- Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de Control la Nuclearelectrica. Premierul Viorica Dancila a trimis, de luni, Corpul de Control la Nuclearelectrica, informeaza Antena 3 . Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata,…

- Probleme la centrala nucleara de la Cernavoda. Reactorul 2 al acesteia s-a oprit. Este a doua avarie in doar cateva zile petrecuta acolo, anunta Realitatea TV.Ultima avarie s-a petrecut pe 25 martie atunci cand reactorul s-a oprit pentru inlocuirea unui rulment. Unitatea 2 a CNE Cernavoda…

- O noua avarie la Unitatea 2 a Centralei nucleare de la Cernavoda. Nuclearelectrica anunța ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Național in dimineața zilei de 29 martie 2018, ca urmare a apariției unei disfuncționalitați la un sistem electric de proces, partea…

- La Unitatea 2 de la Cernavoda s-a inregistrat o noua avarie joi dimineața. Astfel, Centrala nucleara de la Cernavoda funcționeaza doar cu Unitatea 1. Este a doua avarie intr-un interval de patru zile. Pe 25 martie, au fost probleme atat cu Unitatea 1, cat și cu Unitatea 2.

- Caderea de putere a centralei nucleare a avut loc in jurul orei 03.00. Puterea a scazut de la 1.398 MW la 698 MW, semn ca una dintre cele doua unitati a fost deconectata de la SEN. Nuclearelectrica, operatorul centralei, nu a oferit inca explicatii. Articolul integral pe E-NERGIA .

- Sfarsit groaznic pentru o femeie din localitatea Poneasca. Femeia in varsta de 67 de ani a disparut marti iar politistii au inceput sa o caute. Pentru ca aceasta a fost de negasit, politistii au cerut si sprijinul jandarmilor pentru a ajuta la cautari. Misiunea a fost una dificila in conditiile in care…

- Astazi a fost organizata la Pitesti o noua editie a "Marsului pentru viata". Vorbim despre o manifestare ce militeaza impotriva avortului si la nivelul Argesului a fost organozata sub atenta observatie a Arhiepisocpiei Argesului si Muscelului si IPS Calinic. Participantii la acest mars au traversat…

- Femeile din Baia Mare supuse abuzurilor fizice au de acum inainte protectori profesionisti. Firma de securitate Sica Guard le ofera gratuit servicii de monitorizare si interventie baimarencelor care sunt victime ale violentei domestice. Parteneri ai campaniei sunt SPAS Baia Mare si asociatia ASSOC Baia…

- Gemeni Daca la inceputul anului aveai toate motivele sa fii trista si sa suferi de depresie, afla ca fericirea iti bate la usa, asa ca trebuie sa ii deschizi. O persoana minunata va aparea in viata ta, exact ca o raza de soare, care te va lumina si iti va readuce zambetul pe buze. In plus, s-ar putea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un Memorandum prin care se adopta un model de acord-cadru de parteneriat intre unitatile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc sa efectueze investitii pe terenurile aflate in albiile raurilor, solicitante de finantare prin Programul Operational Regional…

- Mihai Silvașan: Mergem la Oradea cu gandul la victorie Antrenorul principal al echipei, dar și capitanul lui U-BT, Aleksandar Rasic, au prefațat derby-ul cu CSM CSU Oradea. Tehnicianul campioanei crede ca formația bihoreana va încerca sa razbune eșecul din finala Cupei României. ""Practic,…

- Doar o treime dintre pacientii cu cancer pancreatic beneficiaza de tratament dupa aflarea diagnosticului, avertizeaza o organizatie britanica din domeniul sanatatii, potrivit Press Association. Potrivit unei analize realizate de organizatia caritabila Pancreatic Cancer UK, doar 34% dintre…

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Consiliul Județean Vrancea a dat in judecata Guvernul Romaniei și Ministerul Finanțelor Publice și solicita obligarea acestor instituții sa radieze din domeniul public al statului, imobilul in care funcționeaza administrația județeana. Dosarul se afla pe rolul instanței de la Curtea…

- In prezența secretarului de stat Mircea Dușa și a șefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Naționale a fost finalizata luni, 26 februarie, procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete „HIMARS”, prin semnarea scrisorii de oferta și…

- Arpad Kendi, un om care a trait timp de zece ani pe strazile din Timisoara, a renuntat la viata de vagabond in urma cu an. Ajutat de un om de afaceri din capitala Banatului, barbatul si-a schimbat radical infatisarea , a primit un acoperis deasupra capului si un loc de munca. La scurt timp dupa dupa…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- Procedura de capitalizare a Potei Române sa declanat joi 8 februarie prin adoptarea în Guvernul României a Hotrârii privind participarea statului român la majorarea capitalului social al companiei.Vorbim despre un moment unic în istoria Potei Române. Este prima cap...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Desi toti aspiram la tinerete fara batranete si la viata fara de moarte, suntem constienti ca acest lucru este doar un vis care nu va deveni realitate, cel putin nu in viitorul apropiat....

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Achiziția unei mașini nu este de fiecare data o afacere avantajoasa pentru oricine. Mai ales daca noul proprietar nu știe sa-și ingrijeasca automobilul. Pentru o durata de viața mai mare a mașinii, in condiții impecabile, fiecare șofer trebuie sa respecte cateva reguli de mentenanța. Toate acestea trebuie…

- Odata cu performatele obtinute de Simona Halep, tot mai multi copii vor sa joace tenis, asa ca am fost la academia infiintata de Victor Hanescu pentru a vedea cum decurge un antrenament si cum sunt micutii pregatiti mental pentru a deveni campioni. „Sunt mandru ca am demarat acest proiect in Romania,…

- "Am intervenit la un pacient care era in spatele meu in avion si care incepuse sa se sufoce, incepuse sa devina cianotic. L-am scos din scaun cu ajutorul unui pasager si i-am aplicat masurile de resuscitare, i-am eliberat caile respiratorii - ca erau pline de secretii. Practic, se ineca cu propriile…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- De la o copila crescuta la un moment dat in orfelinat, a ajuns o diva adorata de milioane de fani. Vorbim despre Shakira, care poate reprezenta un exemplu de viata pentru noi toti. Desi a fost lasata printre straini de tatal sau, s-a ridicat si a mers mai departe. Si-a construit cariera de una singura,…

- Majoritatea companiilor din industria de tehnologie au lansat in ultimii ani boxe wireless inteligente, echipate cu asistenti virtuali si tot felul de functii smart home. Apple e putin in urma la acest capitol, compania prezentand abia la jumatatea anului trecut HomePod, alternativa cu Siri pentru utilizatorii…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghita. Puterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018…

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, miercuri, un curs de 4,6573 lei/euro, in scadere ușoara fața de maximul isoric atins marți, pe fondul crizei politice de la București. Marți, banca centrală a anunțat un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în creştere cu 3,43 bani, moneda…

- O femeie de 83 de ani din localitatea Cetireni, raionul Ungheni, a decedat intr-un incendiu produs in locuinta sa marti dimineata, 16 ianuarie. Solicitata de IPN, ofiterul de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Liliana Puscasu, a declarat ca deocamdata nu se cunoaste de la ce…

- O moldoveanca de 45 de ani a murit dupa ce e a cazut de pe un munte. Tragedia s-a produs sâmbata, în comuna Ala, provincia Trento, în zona Refugiului Fraccaroli, scrie stirilocale.md Moldoveanca împreuna cu un prieten au mers sa alerge pe munte la o altitudine de…

- CNAIR nu a recepționat lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, de 12,5 kilometri, de la Aiud la Decea, ca urmare a unor deficiențe constatate. Drumul este finalizat de la finalul anului trecut, dar nu este recepționat nici acum. ”S-a amânat receptia,…

- Echipa de specialiști sosita de la CNAIR a dispus amanatea recepției lotului 3 al Autostrazii A10, Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspecție urmand sa fie facuta peste circa 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in…

- Nu-i iadul pe pamant, dar nu-i nici linistea de acasa! Este insa o experienta unica in cariera, avand constiinta unei datorii bine facute in slujba unui popor. Oricare ar fi el! Vorbim aici de militarii romanii care pleaca in teatrele de operații, locuri deloc accesibile si total necunoscute pentru…

- Guvernul Romaniei este obligat de un calendar stabilit cu Uniunea Europeana ca, pana in aprilie 2018, sa elimine subvenția pentru energia termica acordata acum populației, cu excepția unor grupuri vulnerabile.