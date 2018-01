Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federatiei Sfantul Kitts si Nevis, Cambodgiei si, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdictia de a intra in porturi, o premiera in istoria Natiunilor Unite.O lista cu zece vase a fost propusa de Statele Unite pentru interdictie,…

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Președintele american Donald Trump l-a informat marți pe liderul palestinian Mahmoud Abbas ca intenționeaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters. ''Președintele Mahmoud…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate naționala al Statelor Unite ale Americii, susține ca Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rușii pe cand actualul lider al SUA nu era inca ales președinte. El este gata sa depuna marturie in acest sens, a relatat vineri postul de…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- Trei membri ai personalului militar care l-au insoțit pe președintele Donald Trump in turneul din Asia au fost demiși și sunt investigați dupa ce au fost acuzați de ”contact necorespunzator” cu femei , scrie Washington Post. Cei trei membrii serviciului au lucrat pentru Agenția de Comunicare al Casei…

- Generalul in rezerva Robert Kehler a sustinut, in fata Senatului, ca ofiterii americani pot refuza sa lanseze arme nucleare, daca ordinele venite din partea presedintelui nu respecta legislatia in vigoare. El a adaugat ca principiile legale ale interventiilor militare se aplica si deciziilor de a folosi…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- Ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a salutat sambata "mari progrese" realizate pentru a relansa un vast acord de liber schimb Asia-Pacific (TPP) care era amenințat dupa ieșirea brutala a Statelor Unite din acord anunțata de Donald Trump, relateaza AFP. …

- In cadrul turneului sau in Asia, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters. In momentul in care avionul președintelui SUA ateriza la Danang, purtatorul de cuvint al administrației…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Prinții saudiți arestați sunt inchiși in hotelul Ritz Carlton, o locație de lux, exclusivita care ofera servicii de inalta clasa pentru elitele internaționale care ajung in capitala Arabiei Saudite. In urma cu doua zaptamani, hotelul Ritz Carlton din Riad a fost locul unei conferințe internaționale…

- Poliția din Zimbabwe a acuzat miercuri o cetațeana a Statelor Unite de conspirație in vederea rasturnarii guvernului de la Harare, relateaza Reuters. Noua acuzație - mai grava, presupusa infracțiune putand fi pedepsita cu 20 de ani de inchisoare - se adauga la cea formulata luna trecuta, de insulta…

- Contul de Twitter al președintelui american Donald Trump a fost dezactivat, joi seara, de un angajat Twitter care se afla in ultima zi de munca, a declarat compania, potrivit Washington Post, scrie digi24.ro.

- Marina militara a Statelor Unite a anuntat o serie de reforme pentru redobandirea competentelor navale de baza si a vigilentei pe mare, dupa o serie de coliziuni care au avut loc in regiunea Asia-Pacific si care au aratat ca marinarii nu sunt suficient de instruiti si lucreaza suplimentar, transmite…

- S-a intamplat ceva ce milioane de oameni așteapta de mult: contul de Twitter al lui Donald Trump (@realDonaldTrump) a fost șters ieri din rețeaua de micro-blogging. Din pacate pentru cei care și-au dorit asta, minunea nu a ținut foarte mult timp. Donald Trump a revenit pe Twitter dupa doar 11 minute.…

- ''Teroriștii au venit in țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer'', liderul democraților din Senat, a scris Trump pe Twitter. ''Vreau un sistem pe baza de merit'', a punctat el mai departe. ''Luptam din greu pentru o imigrație bazata…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program sustinut de adversarii sai democrati este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morti, si a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor 'pe baza de merit',…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania…

- Rusia impiedica eforturile SUA de eliminare a armelor nucleare din Coreea de Nord, in schimb China a fost utila, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters. „China ne ajuta și, poate, Rusia merge in sens invers și aduce daune in tot ce obținem”, a spus Trump despre situația…

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, începe luni un turneu de o saptamâna în Asia, unde va discuta cu aliații SUA criza legata de înarmarea Coreei de Nord, transmite Reuters citata de Agerpres. Luni, Mattis se va întâlni separat cu omologii sai din…

- Donald Trump este din nou ironizat de presa americana dupa ce a declarat ca s-a intalnit cu ”președintele Insulelor Virgine”, care este de fapt, chiar el, insulele aparținand de Statele Unite. Președintele SUA l-a numit pe guvernatorul Insulelor Virgine americane ”președinte” in timpul unui discurs…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata in reteaua Twitter ca in relatiile cu Coreea de Nord „merge un singur lucru” – dar nu a precizat la ce anume se refera, semnaleaza Reuters. In doua mesaje succesive, Trump a aratat ca „Presedintii si administratiile lor au discutat cu Coreea de Nord…