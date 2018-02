Stiri pe aceeasi tema

- MedLife a inregistrat un profit net de peste 8,84 milioane lei, anul trecut, comparativ cu o pierdere de 1,24 milioane lei, in 2016, potrivit rezultatelor financiare preliminare publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). “Rezultatul net înregistrat în 2017 a crescut cu…

- CHIȘINAU, 8 feb — Sputnik. Ierarhii Mitropoliei Munteniei si Dobrogei propun introducerea Sfintei Matrona din Moscova în calendarul Bisericii ortodoxe Române. Decizia a fost luata de sinodul Mitropoliei care s-a întrunit la reședința Patriarhala, ședința fiind prezidata…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere. VINERI 9 FEBRUARIE 01,35 (ora Romaniei) curling, dublu mixt: Coreea de Sud - Norvegia,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va intalni in viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, in statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile ruse de presa, citate de Reuters. Rusia va gazdui in acest…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear în enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citând afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters citat de News.ro. Vladimir Samanov, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Luptatorii Armatei Siriene de Eliberare (ASE) au descoperit arme rusesti care erau ascunse intr-o cisterna ce urma sa ajunga in zonele controlate de kurzi, anunta InformNapalm. Grupul de investigatii prezinta imagini video cu soldați din armata turca, impreuna cu ASE, extragand arme și muniție ce urmau…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Sala de Scrima ”Ana Pascu” din capitala a gazduit, in prima zi a saptamanii, Campionatul Național de Sabie rezervat cadeților (U17), competiție care a aliniat la start 54 de sportivi de la toate cluburile de profil din țara. Respectand tradiția ultimilor ani, sportivii brașoveni au avut și de data aceasta…

- Benjamin Netanyahu to travel to Russia for a quick meeting with Vladimir Putin Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will be travelling to Russia for a quick five-hour visit to meet President Vladimir Putin on Monday, 29 January, both sides have confirmed. The exact agenda for the hastily arranged…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatie din partea Turciei pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi functionale pâna la finele anului urmator, a declarat directorul general Alexei Miller, informeaza Itar Tass, preluata de

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Potrivit sondajului, la intrebarea ''Sustineti Serbia sa devina stat membru al UE ?'', 52% dintre cei chestionati au raspuns afirmativ, 24% - negativ, iar 12% au spus ca nu vor vota sau nu stiu cum sa raspunda. Sprijinul fata de reformele cerute de aderarea la UE ramane foarte mare: 65% dintre…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass.

- Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodica Universala al Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU a inaintat Romaniei peste 200 de recomandari cu privire la situatia drepturilor omului, iar statul roman va trebui sa le analizeze si sa formuleze o pozitie pana in luna iunie a anului 2018.

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. 'I-am cerut directorului Gazprom,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- Administrația Trump va respecta termenul limita din februarie 2018 pentru a impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, in conformitate cu o decizie a Congresului SUA adoptata la inceputul anului. Sunt sancțiuni impuse ca reacție la amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și au ca…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- Igor Dodon da asigurari ca legea privind modificarea Codului Audiovizualului votata joi, 7 decembrie, in Parlamentul de la Chisinau, prin care se interzice difuzarea emisiunilor politico-analitice si militare ale televiziunilor rusesti, nu va fi promulgata.

- Grupul independent de cercetare Conflict Intelligence Team (CIT) a analizat documente ale Ministerului Apararii al Rusiei privind asigurarea de viața a militarilor și a ajuns la concluzia ca, in 2014, Rusia a pierdut in Ucraina 218 soldați ruși uciși și 654 raniti. La 4 decembrie, ziarul „Vedomosti”…

- Acuzatiile impotriva lui Bela Kovacs, care includ utilizarea unor documente private false, rezulta dintr-o ancheta care a inceput in aprilie 2014, cand autoritatile maghiare au raportat pentru prima data presupuse activitati de spionaj si au depus o cerere pentru ridicarea imunitatii sale. …

- Echipa Federației Ruse a fost inlaturata de la participarea la Jocurile Oimpice de iarna din 2018, care vor avea loc in orașul sud-coreean Pyeongchang, transmite Comitetul Olimpic Internațional, citat de tvrain.ru. Sportivii ruși "curați" vor putea fi admiși la jocuri, dar vor fi nevoiți sa participe…

- Miercuri, 6 decembrie, ora 12.00, in Sala Senatului a Universitații „Ovidius” din Constanta (Campus Corp A, etaj 1) profesorul universitar dr. Ioan Stanomir din cadrul Facultatii de Științe Politice a Universitații din București va lansa cartea „Rusia, 1917. Soarele insangerat. Autocrație, revoluție…

- Rusia se opune cu fermitate dorinței Coreei de Nord de a deține arme nucleare și respecta toate sancțiunile impuse de Națiunile Unite impotriva acestei țari, dar Washingtonul se joaca cu focul, antrenand in provocarile sale Japonia și Coreea de Sud, a spus Serghei Lavrov

- Grupul auto german Volkswagen poarta discuții vizand preluarea unei participații la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale ușoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor. Deocamdată nu este clar cât de mare este participația pe care Volkswagen…

- Cinci copii au murit in Rusia, dupa ce casa in care locuiau a ars. Tragedia s-a produs in acesta dimineata intr-un sat din regiunea Novosibirsk. Potrivit autoritatilor, minorii aveau varsta cuprinsa intre sase luni si sapte ani.

- Grupul austriac OMV a finalizat o tranzacție privind preluarea unei participații de 24.99% la zacamântul Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din Rusia, de la grupul german Uniper.

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- Grupul austriac OMV a finalizat o tranzactie privind preluarea unei participatii de 24,99% la zacamantul Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din Rusia, de la grupul german Uniper, o tranzactie care ii va majora productia de hidrocarburi din Rusia cu aproape un sfert,…

- Grupul austriac OMV a finalizat o tranzacție privind preluarea unei participații de 24,99% la zacamantul Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din Rusia, de la grupul german Uniper, o tranzacție care ii va majora producția de hidrocarburi din Rusia cu aproape un sfert,…

- Grupul austriac OMV a finalizat o tranzactie privind preluarea unei participatii de 24,99% la zacamantul Yuzhno Russkoye, unul dintre cele mai mari zacaminte de gaze naturale din Rusia, de la grupul german Un...

- Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen ar dori sa o detina la GAZ si nici valoarea unei eventuale tranzactii. GAZ face parte din grupul Basic Element, care gestioneaza activele miliardarului rus Oleg Deripaska, si are deja un parteneriat cu Volkswagen. Atat…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei impotriva vecinilor sai cerandu-le europenilor, in același timp, sa intrerpinda mai mult pentru propria securitate, comenteaza AFP. "Recunoaștem,…

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…

- "In mod natural ne uitam cu mare atentie la tot ceea ce ar putea ajuta la stabilizarea situatiei politice (in Germania) deoarece fara un partener puternic va fi in mod evident mai dificil sa fie realizat ambitiosul proiect european al presedintelui", a declarat Griveaux. In ultimele luni,…

- Aproximativ 4,64 milioane de turisti straini au vizitat in septembrie Grecia si au cheltuit 2,47 miliarde de euro, ambele cifre reprezentand un record, arata datele publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG), informeaza publicatia Greek Reporter. Comparativ cu septembrie 2016, numarul turistilor…

- Grupul auto german Volkswagen si-a imbunatatit estimarile de vanzari si profit pentru 2020, datorita cererii crescute pentru noile sale modele SUV pe piete emergente precum Brazilia si Rusia.

- Grupul auto german Volkswagen si-a imbunatatit, luni, estimarile de vanzari si profit pentru 2020, datorita cererii crescute pentru noile sale modele SUV pe piete emergente precum Brazilia si Rusia, transmite Reuters. Volkswagen, cel mai mare constructor auto mondial, mizeaza in 2020 pe o…

- Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, a confirmat luni ca a semnat un acord privind livrarea de titei cu grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, informeaza Reuters.

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…