- Ministerul Sanatatii (MS) a alocat prin transfer de la bugetul de stat, pentru anul 2019, o suma de aproximativ 17 milioane de lei pentru cheltuieli ce au in vedere investitii pentru aparatura si echipamente medicale pentru unitatile sanitare cu paturi din judet, a anuntat, luni, directorul Directiei…

- Un fermier din orașul Tismana a inregistrat la Ministerul Agriculturii 11 sortimente de dulceața in categoria produselor montane. In județul Gorj sunt 12 localitați situate in zona montana. Tismana are cele mai multe produse montane inregistrate, dupa cum a precizat Petra Ochișor, directorul Direcției…

- Alin Ignat, prim-vicepreședinte TNL: “Plata primelor 5 zile de concediu medical al angajaților trebuie sa fie suportata de la bugetul de stat. La inițiativa mea, colegii mei, deputații Mara Mareș și Robert Sighiartau, au depus, un proiect de lege in acest sens.” Cadrul legislativ nu incurajeaza deloc…

- Numarul de cazuri de rujeola inregistrate in judetul Suceava este in continua crestere, evidentele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava aratand ca in luna mai au fost diagnosticate de peste doua ori mai multe cazuri fata de luna anterioara. Directorul adjunct al DSP Suceava, dr. Liliana ...

- La nivelul judetului Gorj a fost constituita prin ordin al prefectului o comisie compusa din specialisti care vor face controale in teren in scopul combaterii ambroziei, o planta daunatoare. Alin Petrica, directorul adjunct al Directiei pentru Agricultura Gorj, a precizat ...

- Concursul pentru funcția de director medical al Spitalului Bicaz a fost caștigat de dr. Pușa Crețu. Singurul candidat in concursul organizat la expirarea mandatului pe care l-a deținut pana acum, dr. Pușa Crețu a fost apreciata la superlativ de membrii comisiei condusa de dr. Letiția Damoc, managerul…

- Desi credem ca suntem un popor cu inclinatii si talent pentru sport, concluziile Eurobarometrului Comisiei Europene pe 2017 spun altceva: in Romania, 63% dintre oameni nu practica nicio activitate sportiva. ...

- Dr. Alexandru Juncu, actualul director medical interimar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, declara ca nu se va inscrie la concursul deja anunțat pentru ocuparea funcției. Medicul chirurg spune acum, la cinci luni de cand a acceptat numirea ca interimar, ca nu mai ramane nici o secunda…