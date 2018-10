Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat, vineri, surse din Politie, citate de AFP si Reuters, informeaza...

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters, relateaza Agerpres. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters. Sotia lui...

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie citate de AFP si Reuters. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din comuna Teis a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost lovit in cap cu toporul de catre sotia sa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita, citat de Agerpres.ro 39; 39;Este un conflict spontan intre doi soti. Din primele date, se…

- Autoritatile turce au retinut-o pe sotia lui Abu Omar al-Shishani, fost ''ministru de razboi'' al gruparii Stat Islamic ucis in lupta in urma cu doi ani, arestare survenita la Istanbul in cadrul unei operatiuni antiteroriste in aceasta luna, a anuntat joi seara politia turca, citata…

- Petru Panait, profesor si antrenor de rugby, a fost gasit mort in albia raului Moldova, informeaza Realitateadesuceava.net. Acesta a fost dat disparut de familie in data de 9 iulie.Din investigatiile efectuate s a stabilit ca, Petru Panait s a deplasat in data de 6 iulie in orasul Gura Humorului, pentru…