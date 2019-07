Stiri pe aceeasi tema

- Zece puncte de prim-ajutor s-au infiintat, incepand de miercuri, in diverse locatii din municipiul Focsani, unde cetatenii pot primi servicii medicale primare si apa, pentru a diminua riscul aparitiei unor complicatii cauzate de expunerea la temperaturile ridicate din aceasta perioada, a informat…

- Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, in municipiul Deva, 12 gospodarii, din zonele Horia si Grigorescu, au avut apa in beciuri, in orasul Simeria au fost inundate zece gospodarii, iar in comuna Baita, trei gospodarii. Patru masini au ramas blocate pe…

- „In toate zonele afectate, pompieri au actionat cu motopompe pentru extragerea apei acumulate in 91 de locuinte, curti si subsoluri. Totodata, salvatorii au intervenit pentru degajarea a 23 copaci cazuti pe carosabil si autoturisme, precum si pentru inlaturarea a 2 schele de constructie desprinse din…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Acesta va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” al judetului Prahova s-a deplasat, ieri, la o adresa pe strada Micsunelelor, din Ploiesti, pentru a ridica in siguranta munitie neexplodata provenind din al doilea razboi mondial. Proprietarul detinea in total 73 de…

- Localnicii din 24 localitati de pe Valea Muresului si zona Chisineu-Cris reclama ca de aproximativ trei saptamani nu li s-au mai ridicat gunoaiele menajere, astfel ca atat la containerele publice cat si pe strazi s-au acumulat cantitati mari de deseuri.Cu privire la aceasta situatie, reprezentantii…

- Atenționare hidrologica cod galben pe raurile din bazinul hidrografic Vedea. Sunt prognozate scurgeri de pe versanți, torenți și paraie, posibile depașiri ale cotelor de atenție in Eveniment / on 06/05/2019 at 15:40 / Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Teleorman a transmis o atenționare…