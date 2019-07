Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile sunt in grafic la proiectul BRUA. In prezent, se lucreaza pe toate șantierele, fiind implicați un numar total de aproximativ 500 de muncitori in aceasta faza a construcției, lucrarile fiind in grafic.Intrucat lungimea aproximativa a gazoductului este de 500 de kilometri, proiectul…

- In primele cinci luni din 2018, deficitul comercial a fost de 5,01 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele patru luni din 2019, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde euro. In primele cinci luni din 2019,…

- Societatea de termoficare a Timișoarei a facut calculele pe acest an. Reprezentanții Colterm se așteapta ca in 2019 sa obțina un profit de 179.000 de lei, potrivit unui proiect de hotarare care va sta pe masa aleșilor locali in urmatoarea ședința de consiliu local. Proiectul se refera la adoptarea bugetului…

- A.N.A.F. continua restituirea taxei auto Din dispoziția domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, A.N.A.F. a restituit in perioada 3-5 iunie 2019, la nivel național, suma de 700 milioane de lei catre 420.000 de contribuabili romani, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre aceștia…

- Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), compania care administreaza cele doua aeroporturi de langa Bucuresti, estimeaza venituri totale de 1,08 miliarde lei in acest an si un profit net de 318,53 milioane lei, potrivit proiectului de buget pentru 2019 aflat in dezbatere publica, informeaza…

- Directorul general al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni, Alexandre de Juniac, a avertizat vineri ca IATA isi va revizui, in scadere, estimarile privind profiturile nete inregistrate in acest an de companiile aeriene din intreaga lume, din cauza agravarii tensiunilor comerciale…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție din subordinea Guvernului, estimeaza aceeași creștere economica de 5,5% pentru acest an, dar PIB-ul nominal in moneda naționala a fost ajustat in sus la 1.031 miliarde lei, de la 1.022 miliarde lei anterior. Asta pentru ca se așteapta la…

- Grupul Alphabet a anunțat rezultatele financiare care au fost sub așteptarile analiștilor, anunțul aducand și o scadere de 7,5% a acțiunilor, una dintre cele mai consistente caderi zilnice din ultimii ani. Compania a avut insa afaceri de peste 36 miliarde dolari trimestrul trecut și a continuat angajarile,…