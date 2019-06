Stiri pe aceeasi tema

- Capodoperele "Rhapsody in Blu" pentru pian si orchestra, de George Gershwin, si "Carmina Burana", cantata scenica de Carl Orff, vor face parte, joi si vineri, de la ora 19.00, din programul care va inchide stagiunea simfonica aniversara 2018-2019 a Filarmonicii “George Enescu”.

- Directorul general al companiei Boeing, Dennis Muilenburg, a admis ca firma nu a reusit sa comunice cu autoritatile de reglementare si cu clientii sai privind defectele modelului 737 Max, relateaza The Guardian, citeaza mediafax.ro.

- Managerul Gabriel Zamfir, care a scris pe o retea de socializare ca mamele care isi iau copiii la proteste in Piata Victoriei merita „macar un glont in cap“, este din nou subiect de scandal, dupa ce a fost evaluat cu ...

- Scandal in sedinta de astazi a Consiliului Local (CL) Craiova. Consilierii PNL au cerut socoteala primarului Mihai Genoiu in legatura cu cheltuielile de la Filarmonica “Oltenia”, precum si cu situatia controversatului manager al institutiei, Gabriel Zamfir. De asemenea, consilierii s-au ...

- Violonista Diana Jipa va interpreta joi, in premiera nationala, lucrarea "I Palpiti pentru vioara si orchestra", op. 13, de Niccolo Paganini, aranjata de Giouri Bessonov, cu orchestra simfonica din Oradea, sub bagheta maestrului Romeo Rimbu. "Din cate am aflat eu, ea nu a fost cantata in aceasta formula…

- Filarmonica urmeaza sa plateasca zece mii de euro firmei Tehnodomus SRL, pentru achiziția și montajul sistemului de prindere, Pentru instrument a fost amenajat un loc special, deasupra scenei din sala principala a Filarmonicii, mai exact a fost construit un balcon care va suporta pana la 13 tone.…

- Cantareața Ami a studiat intens vioara in copilarie. Parinții artistei și-au dorit foarte mult ca atat ea, cat și fratele ei, Andrei, sa ajunga violoniști. Din pacate, din acest punct de vedere, doar Andrei i-a facut mandri. La indemnul parinților, in special al tatalui, Ami și fratele ei au studiat…

- Din respect pentru publicul meloman, conducerea Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiesti a anuntat ca, din luna aprilie, institutia va pregati mai multe surprize celor care vor veni la concerte. Astfel, din dorința de a comunica și mai mult cu publicul spectator, directorul Vlad Mateescu și directorul…