- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica zborul aerian care leaga Timisoara de Iasi. Pretul unui bilet porneste de la 20 de euro de persoana, iar frecventa zborurilor va fi de patru pe saptamana.Directorul companiei aeriene Tarom, timisoreanul Werner Wolff, a venit la Timisoara la bordul…

- La eveniment au participat presedintele CJ, Maricel Popa, directorul provizoriu al Aeroportului, Monica Nichitus, Maria Petrescu - directorul Continental si presedintele Camerei de Comert, Paul Butnariu. De asemenea, la momentul festiv a participat si directorul general Tarom, care, alaturi de ceilalti…

- Vineri au fost anulate sase curse pe aeroportul Henri Coanda, de langa Bucuresti, iar intarzierile pot depasi si doua ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care…

- "Avem un sistem penitenciar invechit in mare masura, cu unele unitati construite inca din secolul al XVIII-lea, din pacate mai identificam uneori izolat in randul nostru si mentalitati specifice poate aceluiasi secol", a spus Dobrica.El a declarat ca, in 2017, activitatea in sistemul penitenciar…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de cod (Codul…

- CFR Calatori se afla ''la rascruce'', asemenea intregului sistem feroviar din Romania, fiind nevoie de investitii pentru ca tara sa fie conectata la marile proiecte europene de dezvoltare durabila a transportului, a afirmat miercuri, la Alba Iulia, directorul general al companiei, Iosif…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal CS Universitatea Craiova, Ovidiu Costesin, a declarat, miercuri, ca tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei a fost cu ghinion deoarece formatia condusa de Devis Mangia va intalni FC Botosani, cel mai greu adversar posibil. "A fost o tragere la sorti…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: VIERU ALIN, director general al Administratiei Domeniului Public A.D.P. Sector 1 Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de…

- Potrivit reprezentantilor magazinului Momax din Timisoara, in total, au fost angajate 104 persoane, dintre care 64 vor lucra full-time si 40 part-time. 25% dintre salariati sunt pensionari, fiind lansata, in urma cu doua saptamani, o campanie de marketing pentru a angaja persoane in varsta. Directorul…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Sergiu Anton, directorul general al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), declara intr-un document transmis luni seara, 26 februarie, catre HotNews.ro ca, CSR are "un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor…

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a participat impreuna cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o intalnire cu directorul general al Administratiei Porturilor Maritime Constanta APMC , Dan Nicolae Tivilichi si cu reprezentanti ai operatorilor portuari si ai armatorilor.Potrivit…

- Aquaparkul Nymphaea s-a dovedit o gaina cu oua de aur inca din primul an de funcționare. Pe langa ca, in plin sezon estival, accesul s-a facut, de multe ori, pe baza de… stat la coada, obiectivul a adus administratorului incasari de 3 milioane de euro, din care 1 milion a ramas la ADP…

- Ropharma (RPH), compania farmaceutica controlata de omul de afaceri Mihai Miron, a realizat in 2017 venituri din exploatare de 490,7 milioane lei, in crestere cu 4% fata de 2016, si a obtinut un profit de 8,94 milioane lei, cu 314.090 lei mai mult decat in 2016, echivalentul unei cresteri de 4%.…

- Conform hotararii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, filmarile in lacașurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale. Hotararea a produs ingrijorare printre cameramani și fotografi care filmeaza nunți și botezuri, slujba de la biserica fiind un moment important…

- Au intrat pe carduri salariile angajatiilor de la Finantele iesene • Chiar daca a beneficat de o crestere de 200 lei, directorul general s-a trezit cu un venit incredibil • Cel mai bine o duc directorii executivi, care au primit o marire salariala de aproximativ 500 lei • Directorul de la Vama a ramas…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.

- Prima Casa cu mai putini bani, Prima Masina ar putea fi reconfigurat Foto: Arhiva Programul "Prima Casa" pe 2018 va demara în a doua jumatate a lunii februarie - a declarat ieri, la Timisoara, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Un barbat s-a sinucis din cauza saraciei in Oradea, chiar in ziua in care a primit decizia de pensionare. O vecina, care obișnuia sa-i aduca de mancare, l-a gasit spanzurat in baie. Omul iși scosese casa la vanzare și traia pe intuneric, fara curent electric și caldura, dupa ce a ramas cu un handicap…

- Directorul general al Aeroportului Otopeni, Bogdan Stelian Mindrescu, a demisionat joi, fara a preciza motivele care au condus la aceasta decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control in urma caruia au fost descoperite mai multe nereguli. -continua-

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Numarul mare al elevilor din Timișoara, in raport cu spațiile aflate la dispoziție in cele mai „vanate” școli, ramane una dintre cele mai mari probleme ale invațamantului județean. Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, nu este deloc optimista in ceea ce privește gasirea unei…

- Inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu, s-a implicat in invațamantul timișean prin vizite inopinate facute in special la școlile tehnologice. Nu au fost doar surprize placute in instituțiile de invațamant vizitate, dar și lucruri inexplicabile, dezolante pentru profesia de cadru…

- La pavilionul administrative de la Fabrica de Arme Cugir a avut loc vineri, 2 februarie 2018, o intalnire a conducerii societații cu o delegație a Grupului Rheinmetall Defence A.G. din Germania. Este prima vizita la Cugir a unor reprezentanți ai prestigiosului concern german cu sopul discutarii unor…

- La finele saptamanii trecute, compania Blue Air a anunțat ca renunța la cursa „triunghiulara” Timișoara – Cluj – Iași, invocand „fricțiuni” cu managementul AIT. La mijloc sunt niște datorii ale operatorului aerian, insa decizia va afecta mulți oameni. Un deputat de Timiș crede ca Tarom ar putea interveni.

- Fostul presedinte Emil Constantinescu si directorul AGERPRES, Alexandru Giboi, s-au numarat printre persoanele primite de catre custodele Coroanei, Margareta si principele Radu, la Palatul Elisabeta, saptamâna aceasta, informeaza Casa Regala. Astfel, luni, custodele Coroanei, si principele Radu…

- David Ciceo, directorul general al Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, prezideaza una dintre cele mai prestigioase conferinte din domeniul aviatiei, „Operational Excellence in Airports Summit 2018”, care are loc la Singapore in perioada 30 ianuarie – 2 februarie. La invitatia organizatorilor,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul trecut cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu 32,8% mai mare decat cel din 2016, arata datele publicate vineri…

- Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea, a declarat marti, la Timisoara, ca si-ar dori ca pana in anul 2021, cand Timisoara va exercita titlul de Capitala Culturala Europeana (CCE), sa se organizeze in acest oras nu doar finala nationala Eurovision, ci si una internationala. …

- Directorul general al Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a dat demisia din funcție. Acesta a depus o inștiințare ca de la 1 februarie intenționeaza sa paraseasca compania, pentru un post la o multinaționala. In realitate, se pare ca directorul firmei de stat are probleme familiale. In plus, are…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- Directorul general al Colegiului Psihologilor din Romania, Iulian Laurențiu Ștefan, vorbește, la interviurile ”Libertatea Live” , despre testele psihologice care sunt folosite de instituții la evaluarile angajaților. Iulian Ștefan spune cat de relevante mai sunt bateriile de teste folosite in prezent…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian.

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta. "Procurorii din cadrul…

