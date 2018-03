Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tarom, Wolff Werner Wilhelm, a declarat, duminica, la Timisoara, ca in prezent compania aeriana nu este pe profit, una dintre prioritatile sale fiind scaderea cheltuielilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Operatorul aerian national TAROM are in plan sa reconecteze vestul Romaniei de Chisinau, dar si de Constanta, iar pe plan extern sunt perspective pentru lansarea zborurilor catre New York si Beijing, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, directorul general al companiei, Wolff Werner Wilhelm.Pe plan…

- Intr-un interviu, Karym a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia pentru ca „ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist din Romania", spune tanarul artist. Artistul a vorbit si de momentul greu din cariera lui, atunci cand a vrut sa renunțe la muzica…

- Zboruri cu intarzieri de pana la doua ore, pe Aeroportul Otopeni, vineri dimineața, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Nicio cursa aeriana nu este anulata, potrivit datelor afisate de site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00…

- O informație de ultima ora zguduie din temelii opinia publica. Se pare ca regretatul Andrei Gheorghe nu se afla in propria casa atunci cand a murit. Informația a fost relatata și argumentata de postul de televiziune Realitatea TV. Conform sursei citate, Andrei Gheorghe se afla in casa unei vecine, intr-adevar,…

- Președintele Partidului Politic „Democrația acasa”, Vasile Costiuc, va candida la funcția de Primar al Capitalei la alegerile din 20 mai 2018. „Sunt decis sa particip în alegerile municipale de anul acesta. Aștept când se va deschide depunerea oficiala…

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii. La sosiri sunt anuntate urmatoarele intarzieri: - Tarom, de…

- Comisia Europeana e in centrul unui scandal imens, dupa ce președintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, și-a propulsat șeful de cabinet in funcția de secretar general al Comisiei printr-o procedura controversata.

- BERBEC 21.03-20.04: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti. TAUR 21.04-21.05: In aceste zile…

- Candidat la funcția de președinte-executiv al PSD, Nicolae Banicioiu sustine ca fiecare candidat, contestat sau nu de conducerea partidului, are sanse mari sa castige, din moment ce fiecare candidatura a fost validata cu un scor semnificativ. "Jocurile subterane si ascunse ale unora nu se…

- Cați dintre noi știm ca Mihai Viteazul mergea la razboi cu caleașca? Sau ca aceasta caleașca exista și acum, fiind expusa la muzeul Hofburg din Viena? Ei bine, nici eu nu știam toate acestea, dar le-am aflat in timp ce stateam de vorba cu profesoara de istorie Nicoleta Cainap. Știe așa de multe despre…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12% fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati estimeaza pentru acest an venituri totale de 17,8 milioane lei si si-a planificat investitii in suma de 10,5 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor,…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, publica un grafic preluat de la Ministerul Finanțelor prin care arata ca in anul 2018, cheltuielile din bugetul general consolidat au crescut cu 26,4%. Cițu arata ca cei din Guvern sunt disperați din cauza faptului ca nu mai au bani. Citește și: SURSE - PSD pregatește…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Compania aeriana Tarom introduce, din 25 martie, doua noi destinații de la Timișoara. Este vorba despre rute spre Cluj și Iași. Acestea nu mai erau operaționale de la jumatatea lunii februarie, de cand Blue Air a renunțat la ele.

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- Hidroelectrica estimeaza ca a obtinut un profit brut de peste un miliard si jumatate de lei anul trecut, cel mai bun rezultat inregistrat de companie de la iesirea din insolventa, a declarat, luni, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie. "Pentru noi a fost un an…

- Casele de pariuri legale in 2018 vor fi cu siguranta pe un mare plus la finalul acestui an, asa cum se intampla la fiecare bilant financiar. In acest context, cineva isi poate pune intrebarea daca este posibil ca si cealalta parte, pariorii, sa obtina profit din aceasta activitate. Raspunsul…

- Ropharma (RPH), compania farmaceutica controlata de omul de afaceri Mihai Miron, a realizat in 2017 venituri din exploatare de 490,7 milioane lei, in crestere cu 4% fata de 2016, si a obtinut un profit de 8,94 milioane lei, cu 314.090 lei mai mult decat in 2016, echivalentul unei cresteri de 4%.…

- In timpul atentatului din incinta liceului din Florida, elevii ingroziți au fugit și au trimis sute de mesaje celor dragi, prin care cereau ajutorul sau iși luau ramas-bun. ”Suntem intr-un adevarat cod roșu, tata. Ajuta-ma cat mai repede cu putința, nu este un exercițiu”, este mesajul unui…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante contributii…

- Invictus Gaming este una dintre cele mai vechi organizații chineze din circuitul profesionist de Dota 2. Este, de asemenea, și una dintre cele mai titrate. Pe de alta parte, dea lungul timpului, a avut un parcurs foarte inconsecvent, mai ales in intervalul 2015-2016, lucru care a coincis cu o politica…

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a…

- Este incredibila povestea unui japonez care s-a luptat cu NOUA forme de CANCER, uimind totodata medicii cu forta sa de a rezista tratamentelor nu tocmai usoare daca facem referire la chimioterapie in repetate randuri.

- Cantaretul de muzica rock american Meat Loaf spune ca este posibil sa nu mai cante niciodata, din cauza unor dureri severe la spate, informeaza contactmusic.com.Citeste si: ALERTA - Sefa FMI, scrisoare pentru premierul Viorica Dancila: Ce i-a transmis Christine Lagarde / DOCUMENT Muzicianul…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul trecut cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu 32,8% mai mare decat cel din 2016, arata datele publicate vineri…

- Eugen Tomac, deputat al Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, a discutat in cadrul unui interviu despre situația politica din Moldovei, inclusiv tema unei posibile uniri intre cele doua maluri.

- Nicolae Demetriade, fost director general al Tarom, este favorit sa preia conducerea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), au declarat pentru News.ro surse din piata. Alin Burcea, directorul general al agentiei de turism Paralela 45 si fost secretar de stat in Ministerul Turismului,…

- Pentru ca acest lucru chiar sa fie posibil, e important sa incepi anul cu un mic plan, scrie libertatea.ro. 1. Eficientizeaza-ți casa Spre exemplu, pentru o incalzire excelenta a casei tale, la costuri mai mici, poți alege una dintre aceste centrale pe gaze. Sunt utile atat pentru incalzirea…

- Inceputul de an poate fi mereu un prilej excelent ca sa incepi sa faci acele lucruri de care ai tot fugit in ultima perioada. Iar unul dintre ele este, a fost și va fi mereu un buget echilibrat. Pentru ca acest lucru chiar sa fie posibil, e important sa incepi anul cu un mic plan. Cum nu putem anticipa…

- Pe Mircea Solcanu toata lumea și-l amintește ca fiind co-prezentatorul și colegul de platou al lui Cabral in cadrul emisiunii Povestiri de Noapte de la postul Acasa TV, insa mai puțini știu drama prin care a fost nevoit sa treaca in ultimii ani. Mircea Solcanu s-a retras din lumina reflectoarelor in…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian.

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste cu 673 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de miercuri a Guvernului. ”Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul…

