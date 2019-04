Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de pensionare a procurorului general Augustin Lazar, incepand cu data de 27 aprilie, atunci cand acestuia ii și expira mandatul la conducerea Parchetului, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.Acțiune de AMPLOARE in Romania…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și directorul general al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, au supervizat joi, 28 martie, o acțiunea de plantare a nu mai puțin de 400 de puieți de stejar, frasin și paltin in zona Copșa Mica. Read More...

- Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, a declarat joi ca sumele achitate de Romania ca urmare a hotararilor CEDO depasesc 8 milioane de euro, potrivit agerpres.ro.Citeste si Viorica Dancila, despre dezvoltarea UE - Increderea oamenilor se poate…

- Directorul general al CFR Calatori, Leon Barbulescu, va fi inlocuit din functie, dupa ce a demonstrat ca nu cunoaste nici bugetele de care dispune, nici proiectele pe care trebuie sa le implementeze si a afirmat in direct, dupa deraierea unui tren, ca tocmai a fost trezit din somn, a declarat, sambata,…

- Este momentul sa las pe altcineva sa conduca noua etapa de dezvoltare a companiei.", a transmis Mangalagiu. La randul sau, viitorul director general a mentionat faptul ca: „Suntem onorati de increderea ce ne-a acordat-o noul proprietar si avem credinta ca impreuna vom reusi adaptarea la valorile si…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani fusese numit director general al CFR SA, Costin Mihalache a fost numit,vineri, sef al Cancelariei Prim-Ministrului Viorica Dancila. In afara de perioada guvernarilor Grindeanu si Tudose, Cancelaria Prim-Ministrului a fost o structura care a existat mereu in aparatul...

- Intrebat cati kilometri de autostrada vor fi finalizati in acest an, ministrul Razvan Cuc a declarat ca, la momentul preluarii mandatului, a gasit "deja o estimare" inaintata de catre directorul general al CNAR, Narcis Neaga (de 180 de kilometri - n.r.), mentionand ca, in general, preia informatiile…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Denes, a impus nelegal Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, adica fara respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor...