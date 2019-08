Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a fost adus miercuri seara la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un caz privind anumite fapte de coruptie din mediul privat. Mindrutescu a afirmat la intrarea in sediul institutiei ca "este vorba de o neintelegere". Procurorii Directiei…

- Prosecutors with the National Anticorruption Directorate (DNA) are conducting searches on Wednesday at the headquarters of Oracle Romania in Pipera, in a case regarding certain deeds of corruption in the private sector, judicial sources have told AGERPRES.The sources mentioned that some contracts…

