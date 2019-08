Directorul general al Oracle România, Sorin Mîndruţescu, a fost pus sub control judiciar de DNA Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a fost pus sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un caz privind anumite fapte de coruptie din mediul privat, au precizat surse judiciare, citate de Agerpres. Potrivit aceloraşi surse, anchetatorii au stabilit o cauţiune de 500.000 de euro. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au efectuat percheziţii, miercuri, la sediul societăţii Oracle România din Pipera într-un caz privind anumite fapte de corupţie din mediul privat. Surse judiciare au precizat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

