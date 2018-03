Stiri pe aceeasi tema

- "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest cod fiscal in fiecare saptamana, sa nu mai mareasca salariile la Stat in fiecare saptamana si sa ne lase sa facem business, fratioare!", a spus joi Mihai Marcu, proprietarul MedLife, la Romanian Business Leaders Summit, care se desfasoara in Capitala joi si vineri.…

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife a preluat pachetul majoritar de 80% din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. “Asa cum ne-am obisnuit actionarii, ne continuam accelerat planul de extindere si…

- Renumitul seismolog Gheorghe Marmureanu ii avertizeaza pe romani ca va urma un cutremur de peste 6 grade in perioada urmatoare. Nimeni nu știe insa cu exactitate cand se va produce seismul. Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pamantului arata insa ca seisimele mici, precum cel…

- CFR Calatori se afla ''la rascruce'', asemenea intregului sistem feroviar din Romania, fiind nevoie de investitii pentru ca tara sa fie conectata la marile proiecte europene de dezvoltare durabila a transportului, a afirmat miercuri, la Alba Iulia, directorul general al companiei, Iosif…

- Dent Estet, oepratorul de servicii stomatologice controlat de MedLife, a finalizat anul trecut cu afaceri de 8,5 milioane de euro, in crestere cu 30%, protetica si implantologia dentara avand cele mai mari contributii in evolutia afacerilor. “Numarul pacientilor noi tratati in clinicile…

- 'As dori ca prin ceea ce vom decide astazi, sa simtim ca in interiorul PNL creste coeziunea, creste dorinta de combativitate si ca energiile din interiorul PNL se vor concentra pe doua directii. Una, cu care ne luptam, deja, destul de bine in ultima perioada, de contracarare a politicilor PSD, dar,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Prima ambulanta sosita la fata locului, si aceea cu mare intarziere, l-a preluat doar pe concubinul agresor. "Asistenta a facut triajul, agresorul era mai grav, motiv pentru care pe el l-au luat", a explicat pentru Romania TV Marian Hiru, directorul Serviciului de Ambulanta Arges. Conducerea…

- Asociația Societaților de Arhitectura din Romania (ASAR), formata recent din peste 40 dintre cele mai mari birouri de arhitectura din Romania, si-a anuntat intentia de a sustine pe langa autoritatile centrale si locale schimbari legislative urgente care sa elimine derapajele din domeniul construirii,…

- Pentru procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, modificarile aduse legilor justiției reprezinta un adevarat dezastru. Intr-un interviu acordat Digi24, magistratul a atacat cu sange rece normele de pensionare accelerata și cele referitoare la raspunderea procurorilor și judecatorilor. Toate aceste…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare.…

- Transgaz, companie din portofoliul Ministerului Economiei, a castigat licitatia pentru privatizarea companiei nationale din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, potrivit unui comunicat al ministerului, postat pe pagina de Facebook. Anuntul a fost facut la evenimentul comun desfasurat la Chisinau…

- Ministrul Muncii face afirmatii care, pe langa faptul ca nu isi gasesc sustinere in legislatia actuala, creeaza mari tensiuni in mediul de afaceri. Un mediu de afaceri si asa greu incercat, in conditiile in care, la inceput de martie, functioneaza din punct de vedere fiscal pe baza unei ordonante care…

- ♦ Intrarea celui mai mare fond suveran din lume in actionariatul Compa Sibiu, o companie din esalonul doi, arata ca nu doar blue chip-urile din Romania sunt pe agendele marilor investitori ♦ Lichidarea la MedLife a venit cel mai probabil pe fondul evolutiei actiunilor, in contextul unui randament de…

- Dupa aceasta data acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Avocatul Poporului analizeaza in continuare posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” la Curtea Constituționala, insa da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a aratat instituția in urma unei solicitari…

- „Touch Me Not/ Nu ma atinge” regizat de romanca a fost desemnat și cel mai bun lungmetraj de debut Directorul festivalului, Dieter Kosslick, si presedintele juriului international al Berlinalei, regizorul Tom Tykwer, au fost cei care au anuntat sambata castigatorul marelui trofeu. Totodata, filmul a…

- Vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Duminica, in Capitala va ploua slab, iar noapte vor fi precipitatii mixte.Duminica, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- O noua runda de proteste antiguvernamentale este anunțata pentru duminica in Piața Victoriei și alte orașe din Romania. Acestea ar urma sa fie primele proteste de la instalarea noului Guvern al Vioricai Dancila. Protestatarii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor…

- In urma aplicarii noului Cod Fiscal, ONG urile care asigura terapie pentru copiii cu tulburare din spectru autist sau tulburari de dezvoltare se afla intr-o situatie grava si nu mai pot oferi servicii de evaluare gratuita sau terapie gratuita in unele cazuri. Ana Dragu (presedinte AAE) si Gabriela Plopeanu…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Directorul general al Aeroportului Otopeni, Bogdan Stelian Mindrescu, a demisionat joi, fara a preciza motivele care au condus la aceasta decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control in urma caruia au fost descoperite mai multe nereguli. -continua-

- Țara noastra este profund corupta, de cateva secole incoace, incepand cu clasa politica și terminand cu parte din antreprenorii autohtoni și straini care au facut afaceri la noi, in ultimii 300 de ani. Cu toate acestea, Romania nu e mai corupta ca alte țari din regiune. Declarația ii aparține lui Mihai…

- La pavilionul administrative de la Fabrica de Arme Cugir a avut loc vineri, 2 februarie 2018, o intalnire a conducerii societații cu o delegație a Grupului Rheinmetall Defence A.G. din Germania. Este prima vizita la Cugir a unor reprezentanți ai prestigiosului concern german cu sopul discutarii unor…

- Antreprenorul Sergiu Negut, cunoscut pentru investitiile sale in firme ca Frufru, Softelligence sau 2Performant, considera ca un start-up sau o firma ceva mai matura care vrea sa obtina o investitie de la un fond de capital de risc poate avea nevoie de diversi specialisti reuniti intr-un board of advisors,…

- Directorul INFP a vorbit despre marele cutremur care va avea loc in Romania. Constantin Ionescu, director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat ca acest seism poate avea loc in Romania oricand, informeaza Romania TV.Nu stim cand se va produce in…

- Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticata cu cancer mamar in urma cu mai bine de doi ani. S-a luptat cu toate puterile pentru a invinge boala. A plecat pe banii ei in strainatate, a suportat tratamente costisitoare si cand credea ca totul revine la normal a aflat ca are cancer la plamani. Medicii…

- Iulian Stanciu, unul dintre cei mai puternici antreprenori din IT-ul romanesc, investitor și director general eMag și proprietarul Flanco, va vorbi, de la ora 10.30, la Interviurile Libertatea LIVE, despre comerțul online, mecanismul de formare a prețurilor la promoții, criza de forța de munca și cum…

- Monitorul de Cluj și www.monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro se afla pe poziția 89 în clasamentul general al publicațiilor…

- Ce se intampla cu sportivii in urma ultimelor modificari din Codul Fiscal. Secretarul general al AFAN, Dumitru Costin, a vorbit in direct la Telekom Sport despre problemele cu care se confrunta cluburile din Romania si fotbalistii lor, in urma ultimelor modificari din Codul Fiscal. Oficialul AFAN a…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Colegiul Psihologilor este scena unui razboi pentru putere in aceasta perioada, dupa ce in Monitorul Oficial a fost publicata o dispozitie ce inregistreaza alegerile de anul trecut. Directorul general sustine ca actul a fost emis in mod ilegal, iar Ion Dafinoiu a fost desemnat de asemenea nelegal in…

- Directorul general al Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a dat demisia din funcție. Acesta a depus o inștiințare ca de la 1 februarie intenționeaza sa paraseasca compania, pentru un post la o multinaționala. In realitate, se pare ca directorul firmei de stat are probleme familiale. In plus, are…

- Mesajul mediului de business catre PSD: „Puteti sa va schimbati intre voi, dar nu schimbati nimic in economie!“ Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o crestere de 0,74%, iar bursa a scazut cu 0,3%. Oamenii de afaceri sunt ingrijorati…

- Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara, potrivit noului Cod Fiscal. De asemenea, cei care pleaca din tara pentru mai multe de sase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- Directorul general al Colegiului Psihologilor din Romania, Iulian Laurențiu Ștefan, vorbește, la interviurile ”Libertatea Live” , despre testele psihologice care sunt folosite de instituții la evaluarile angajaților. Iulian Ștefan spune cat de relevante mai sunt bateriile de teste folosite in prezent…

- "Inainte de 1989, in Romania se transportau aproximativ 365 de milioane de tone anual, cam cat transporta astazi Germania pe calea ferata. In prezent in Romania au mai ramas 55-60 de milioane de tone, deci de șase-șapte ori mai puțin. Chiar și in aceste condiții, avem constrangeri de infrastructura…

- Sorin Chinde spune ca a constatat ca in țarile invecinate Romaniei, infrastructura transportului feroviar in zona de marfa este una deficitara. Totul sta diferit atunci cand este vorba despre infrastructura de transport pentru calatori. "Climatul de afaceri este unul similar cu cel din Romania.…

- "Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi. Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate. „Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana,…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general, Viorel Sorin Ciutureanu director economic, Adriana Frangu director dezvoltare, Marieta Elisabeta Stasi director…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- "IGSU a luat toate masurile si suntem pregatiti cu capacitati mai mari, deci IGSU a luat toate masurile daca apar situatii, sa putem sa intervenim. Mai avem Inspectoratul General de Aviatie, cu limitele meteo poate sa intervina si mai avem si alte institutii ca MApN, cei de la Drumuri, Ministerul…

- Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) atrage atentia asupra proiectului de modificare a Codului de procedura penala si apreciaza ca „interdictia absoluta de a comunica informatii, propusa sub pretextul prezumtiei de nevinovatie, poate afecta atat activitatea…