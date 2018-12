Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei Google Alphabet Inc. a aparat luni integritatea produselor companiei o zi inainte de audierea de catre Congres, unde se așteapta sa se confrunte cu intrebari dificile din partea parlamentarilor americani, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Compania s-a aflat…

- Directorul-general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat luni ca va infiinta un grup de lucru care va dezbate controversata procedura de modificare a genelor umane, relateaza DPA. Tehnica a fost intens criticata dupa anuntul facut saptamana trecuta…

- Gionee este un producator asiatic specializat in produse smartphone din gama de buget, cu design mai mult sau mai putin inspirat din ofertele brandurilor celebre. Producatorul de smartphone-uri Gionee este cunoscut in principal prin partenerii sai, care vand in diverse tari sub numele unor brand-uri…

- Directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Dan-Dumitru Baciu, a transmis Consiliului de Administratie al companiei o notificare prin care renunta la mandatul de director general, noteaza Agerpres.

- Facand referire la securitatea nationala, Ministerul Apararii din Belgia va in judecata Google pentru ca nu a respectat solicitarile sale de a cenzura imaginile din satelit cu baze militare importante, conform unei purtatoare de cuvant a ministerului, scrie Reuters.

- ​Google va schimba multe la infațișarea paginii de Search in urmatorii ani, insistand pe conținut foto și video și incercand sa anticipeze ce vrea utilizatorul, inainte ca el sa caute acel lucru. Treptat, pagina de Search va cuprinde elemente diverse și se va apropia de ce se intampla pe Instagram,…

- Google sarbatoreste, luni, 20 de ani de la infiintare, timp in care a evoluat de la un simplu sistem mai eficient de a explora internetul la cel mai important motor de cautare online, prezent atat de mult in viata oamenilor incat numele companiei...

