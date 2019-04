Directorul general al CNAB, Gabriel Stoe, a fost demis (surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Compania care administreaza cele doua aeroporturi de langa Bucuresti, Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), are, incepand de joi, un nou director general, George Alexandru Ivan, fost director comercial in cadrul companiei, dupa ce Gabriel Stoe a fost demis de ministrul Transporturilor,…

- Gabriel Stroe, seful Aeroportului Otopeni, a fost demis, potrivit unor surse, dupa ce ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a efectuat o vizita inopinata la Aeroportul Henri Coanda. Joi dimineata, ministrul s-a aratat extrem de nemultumit de „mizeria de nedescris” pe care a vazut-o in aeroport.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a solicitat Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) demiterea directorului general, Gabriel Stoe, au declarat joi, pentru Agerpres, reprezentantii...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat extrem de nemultumit de ce a gasit intr-o vizita inopinata la aeroportul Otopeni, respectiv o mizerie de nedescris la toalete, ziduri rupte, ziduri rupte, igrasie, scari rulante si lifturi care nu functionau.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a solicitat Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) demiterea directorului general, Gabriel Stoe, au declarat joi, pentru AGERPRES, reprezentantii ministerului. Solicitarea vine dupa ce, joi dimineata, ministrul…

- Leon Barbulescu, directorul general al CFR Calatori, va fi inlocuit din functie, dupa ce a demonstrat ca nu cunoaste nici bugetele de care dispune, nici proiectele pe care trebuie sa le implementeze si a afirmat in direct, dupa deraierea unui tren, ca tocmai a fost trezit din somn, a declarat, sambata,…

- Razvan Cuc, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca directorul general al CFR Calatori, Leon Barbulescu, va fi inlocuit din functie. Ministrul Transporturilor a mai spus ca șeful CFR-ului a demonstrat ca nu cunoaste nici bugetele de care dispune, nici proiectele pe care trebuie sa le implementeze…

- Leon Barbulescu, directorul general al CFR Calatori, a explicat, pentru MEDIAFAX, perspectiva sa in ceea ce privește incidentele in care a fost implicat in ultimele doua zile.Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a declarat, duminica dimineața, la Antena 3, ca va avea, luni, discuții cu președintele…