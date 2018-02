Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat ca nu are obiectii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - intr-un Fond Monetar European, transmite Reuters.

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) cere Guvernului predictibilitate si stabilitate pentru mediu de afaceri. Reprezentantii AOAR au transmis ca nu vor scutiri de taxe si impozite, ci un mediu predictibil si logic pentru ca afacerile romaneste sa se poata dezvolta si sa poata…

- Senatorii republicani si cei democrati au ajuns miercuri la un acord privind bugetul Statelor Unite pe urmatorii doi ani, informeaza Reuters. Intelegerea intre partide urmeaza sa elimine plafoanele de cheltuieli pentru aparare si sa asigure finantare pentru asistenta dupa dezastre, pentru infrastructura…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat marti disponibilitatea blocului conservator de a face concesii importante pentru a parafa un acord cu social-democratii cu privire la formarea noului guvern de la Berlin si a se depasi astfel impasul politic din Germania, transmite Reuters. ''Fiecare…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Marea Britanie urmareste semnarea unui acord de liber schimb cu China, a declarat miercuri premierul britanic Theresa May, inainte de a efectua o vizita oficiala in China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea in protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica in care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui Parlamentului,…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International (FMI), a observat, la Forumul Economic Mondial, aflat in curs la Davos, ca prea multi oameni inca nu beneficiaza de efectele relansarii economice. "In mod clar, trebuie sa ne simtim incurajati de consolidarea cresterii economice, dar nu trebuie…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Cercetatorii din cadrul proiectului Gran Acuifero Maya (GAM), dedicat studiului si conservarii apelor subterane din peninsula Yucatan, spun ca pestera de 347 de kilometri a fost descoperita dupa luni de explorare a unui labirint de canale inundate. In urma cercetarilor de langa statiunea Tulum,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Incapacitatea autoritatilor de a accesa datele de pe dispozitivele electronice din cauza aplicatiilor criptate este "o chestiune urgenta de siguranta publica", a declarat marti directorul FBI, Christopher Wray, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Mateusz Morawiecki și Viktor Orban Polonia discuta cu Ungaria posibilitatea inființarii unei banci care sa investeasca in proiecte de infrastructura din Europa Centrala și dorește sa implice și Slovacia și Cehia in acest proiect, a anunțat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a asigurat, duminica, ca nimic nu i-ar putea "deraia" guvernul, care se pregateste acum sa negocieze o perioada de tranzitie si un viitor acord comercial cu UE, desi cabinetul ramane divizat asupra viziunii pentru Regatul Unit post-Brexit, relateaza AFP si Reuters.…

- Conducerea Partidului Social Democrat german (SPD) a aprobat vineri initierea discutiilor exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in legatura cu posibilitatea constituirii unui guvern, o decizie care da sperante pentru incheierea impasului politic in care se afla tara cu cea mai…

- Grupul Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator mondial de medicamente generice si totodata cea mai mare companie din Israel, a anuntat joi ca intentioneaza sa elimine 14.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica aproximativ un sfert din efectivele sale, in urmatorii doi ani,…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului Twenty-First Century Fox Inc, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters si AFP.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit luni cu omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, la Cairo, pentru a discuta despre construirea primei centrale nucleare in Egipt si tensiunile din Orientul Mijlociu, intensificate recent, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a depus o initiativa legislativa privind infiintarea de camere speciale pentru consumatorii de droguri injectabile, unde acestia sa fie supravegheati si consiliati de echipe multi-disciplinare de profesionisti si sa primeasca seringi sterile.

- Marea Britanie si Irlanda ar putea ajunge la un acord in urmatoarele ore cu privire la modul de gestionare a frontierei terestre irlandeze post-Brexit, deschizand calea pentru discutiile privind viitoarele relatii comerciale intre Londra si Bruxelles, potrivit unui oficial irlandez citat de Reuters.

- Comisarul politiei belgiene Catherine De Bolle a fost numit la conducerea Europol (Oficiul European de Politie), a anuntat miercuri Consiliul Uniunii Europene, relateaza Reuters.Dna De Bolle, 47 de ani, va prelua conducerea de la diplomatul britanic Rob Wainwright ca urmare a unui proces de…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- Comisia Eurpeana (CE) a propus, miercuri, statelor membre UE sa infiinteze un Fond Monetar European la jumatatea lui 2019, in cadrul unei vaste reforme a zonei euro anuntata de mult timp. Aceste propuneri, menite sa perfectioneze Uniunea Economica si Monetara (UEM), au fost promise in septembrie…

- Comisia Europeana a propus miercuri statelor membre sa inființeze, in 2019, un Fond Monetar European (FME), care ar putea sa se substituie Fondului Monetar Internațional pentru a veni in ajutorul țarilor din zona euro care trec prin dificultați financiare, informeaza AFP. "Fondul Monetar…

- Un acord pentru a mentine Irlanda de Nord intr-o "aliniere normativa" cu Uniunea Europeana dupa Brexit ar putea fi replicat si in alte parti ale Regatului Unit, a declarat, luni, Nicola Sturgeon, liderul guvernului pro-independenta din Scotia, potrivit Rador care citeaza Reuters.

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Grecia a anuntat sambata ca a ajuns la un acord cu reprezentantii creditorilor sai, in cadrul celei de-a treia evaluari a actualului program de asistenta a tarii, care va determina eliberarea urmatoarei transe de imprumut, transmite AFP preluat de agerpres. "Am ajuns la un acord pe toate subiectele…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- Autoritatie de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut, transmite Reuters. În UE, autoritatea pentru confidenţialitatea datelor va discuta…

- Opoziția siriana a ajuns la un acord pentru trimiterea unei delegații unite la negocierile cu regimul, de la Geneva, sub egida ONU, transmite AFP. "Ne-am pus de acord cu celelalte doua grupari (de opoziție) pentru trimiterea unei delegații unite la negocierile directe de…

- Ministrul britanic pentru negocierile de ieșire din Uniunea Europeana, David Davis, a apreciat marți ca aceste tratative se vor finaliza cel mai probabil cu un acord, dar a adaugat ca guvernul sau este pregatit și pentru situația in care nu se va ajunge la un acord cu blocul comunitar, transmite…

- Tesla ar putea fi nevoita sa ceara creditorilor si actionarilor mai mult capital, pentru finantarea dezvoltarii camionului semielectric si a noului model roadster, ambele prezentate joi, precum si pentru cresterea productiei automobilului electric de serie Model 3, potrivit analistilor intervievati…