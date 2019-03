Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a fost arestata in Canada si face fata unei cereri de extradare in Statele Unite, a anuntat Ministerul canadian al Justitiei. "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama…

