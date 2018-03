Directorul Europol: Circa 30.000 de potentiali teroristi se afla in Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia EFE.

- Noua coalitie doreste sa-si inceapa rapid activitatea dupa lupta indelungata si fara precedent vizand formarea unui nou guvern, o lupta care a creat Germaniei mari probleme. Liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU), ai Uniunii Crestin-Sociale (CSU) si cei ai Partidului Social Democrat (SPD) s-au referit…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- Un italian a fost arestat in Turcia in timp ce incerca sa scoata ilegal din tara mai multe kilograme de trufe albe si condamnat la plata unei amenzi de 100.000 de euro, a anuntat luni directia padurilor din Istanbul citata de AFP. Barbatul a fost arestat la frontiera dintre Turcia si Bulgaria detinand…

- Armata egipteana a anuntat joi ca a ucis inca 13 teroristi si a arestat 86 de suspecti in provincia Sinaiul de Nord in cursul celei mai recente operatiuni din cadrul unei ample campanii antiteroriste, relateaza agentia Xinhua. De la lansarea campaniei antiteroriste "Sinai 2018" pe 9 februarie, 95 de…

- Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare din Europa, cu sediul in Amsterdam, a semnat un acord pentru preluarea platformei de comenzi de mancare Oliviera.ro, din Romania, si a Bgmenu, din Bulgaria.

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Indicele de perceptie a coruptiei in Bulgaria este de 43 de puncte in 2017, tara ocupand astfel locul 71 in clasamentul mondial. In cadrul clasamentului intre statele membre UE, Bulgaria continua sa ocupe ultimul loc (media indicelui UE este de 65), a anuntat organizatia internationala Transparency…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- Promoția romaneasca Golden Fighter a parafat un parteneriat cu WLF Union China, urmand sa intre pe piața din Asia de la urmatorul eveniment. Golden Fighter Kickboxing Championship, prin Alin Falcușan, CEO al promoției, a semnat recent un tratat strategic de cooperare cu WLF Union China, acesta avand…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Un protocol de colaborare intre Muzeul Judetean Giurgiu si Muzeul Regional din Ruse, Bulgaria, a fost semnat miercuri la Giurgiu, in prezenta directorilor celor doua institutii si a unor istorici, muzeografi si graficieni de pe ambele maluri ale Dunarii. “Ne dorim ca relatia noastra sa nu fie una formala,…

- Una dintre cele mai mari colectii de animale impaiate din Europa se afla la Chisinau. La Muzeul de Stiinte Naturale al Universitatii de Stat din Moldova pot fi admirate peste 14 mii de exponate, iar o buna parte din ele sunt unice in lume.

- Guvernul austriac, alcatuit din crestin-democrati si forte de extrema dreapta, vrea sa reduca transferurile financiare catre Europa de Est, in urmatoarea perioada bugetara a Uniunii Europene (UE), informeaza presa de la Viena, potrivit Rador. "In final, aceasta nu va fi singura mea decizie", declara…

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.…

- Pentru al doilea an consecutiv, Romania ramane tara europeana cu cel mai slab sistem medical, ba chiar cu un decalaj semnificativ fata de Bulgaria, situata pe penultimul loc in clasament, dupa cu...

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Parcul Național Pirin din Bulgaria, una dintre cele mai importante regiuni din Europa din punctul de vedere al biodiversitații, a suferit pagube iremediabile in urma construcției și extinderii stațiunii de schi Bansko, arata un raport WWF publicat astazi. Analiza arata ca stațiunea de schi, aprobata…

- Sa tratam Franta, Europa si lumea, aceasta este reteta pe care doctorul Macron a propus-o miercuri in interventia sa la forumul de la Davos. Ca subiect principal "inaintea venirii, vineri, a lui Donald Trump, el a promovat o Franta cuceritoare, "revenita" intr-o viitoare "Europa puternica" si a pledat…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Centenarul Unirii a fost deschis la Bruxelles de eurodeputatul Maria Grapini cu o serie de evenimente dedicate atat Romaniei, dar mai ales Balcanilor, istoriei și culturii comune a țarilor din regiune. Impreuna cu alți trei colegi din Bulgaria, Grecia și Cipru, politicianul timișorean a pus la punct…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere statelor din zona euro sa isi exprime obiectiile fata de o eventuala aderare a sa la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) pana la mijlocul anului. "Discutam in mod intens cu BCE si cu statele membre. Strategia noastra este ca vrem sa obtinem asigurari…

- La Sofia va avea loc, astazi, o ceremonie oficiala pentru a marca debutul celor sase luni in care Bulgaria detine presedintia Uniunii Europene. Cu aceasta ocazie, Palatul Culturii, mostenit din perioada sovietica, a primit o noua infatisare, pentru a-i intampina pe comisari, pe presedintele Parlamentului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, fiind prima deplasare efectuata in aceste state de un premier…

- Faptul ca Bulgaria alege sa se concentreze pe Balcanii de Vest semnaleaza ca cel puțin șase luni Parteneriatul Estic nu va fi în centrul atenției UE, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Politologul considera ca, în mod practic,…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…