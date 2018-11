Stiri pe aceeasi tema

- Horia Sabo, directorul general de la Poli Iasi, a reactionat vehement la acuzele lansate de fostul director economic, Florenta Strujan. Omul de afaceri s-a aparat dupa ce femeia in varsta de 49 de ani i-a reprosat ca nu i-a prezentat niciun contract si ca a fost nevoita sa semneze...

- Clubul Politehnica Iasi sta pe un butoi cu pulbere ce e gata sa explodeze. Este tot mai evident faptul ca relatiile dintre vechea conducere si noii asociati, in frunte cu directorul general Horia Sabo, sunt din ce in ce mai tensionate, iar ruptura este iremediabila. Liga 1 Betano.

- Presedintele executiv al Politehnicii Iasi, Adrian Ambrosie, a reactionat vehement dupa ce arbitrul Marcel Barsan ar fi declarat ca mai multi suporteri l-au inconjurat cu cutitele, la vestiare, dupa meciul cu Viitorul, din Cupa Romaniei, disputat marti seara, pe stadionul din Copou

- Finantatorul Politehnicii Iasi, Horia Sabo, a infirmat zvonurile aparute dupa esecul cu Hermannstadt Sibiu care-l dadeau ca si demis pe antrenorul Flavius Stoican. Sabo a declarat pentru ProSport ca tehnicianul se bucura in continuare de increderea conducerii

- Directorul tehnic al celor de la Concordia Chiajna, Ion Moldovan, i-a raspuns lui Cornel Dinu, cel care avea dubii in privinta meciului dintre FC Voluntari - Concordia Chiajna, scor 4-0 in Liga 1 Betano.

- Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat trei etape pe directorul sportiv al Politehnicii Iasi, Tibor Selymes, dupa meciul cu FC Viitorul, din etapa a 11-a a Ligii 1 Betano. Totodata, oficialul din Copou a

- Antrenorul Flavius Stoican a decis sa lase in afara lotului pentru meciul cu CFR Cluj doi dintre cei mai importanti jucatori ai echipei. Capitanul Andrei Cristea si Ionut Pantiru nu au prins lotul de 18 pentru meciul din Gruia, fiind exclusi din lot pentru aceasta partida in urma unui conflict avut…

- Poli Iasi si Viitorul Constanta se vor intalni de doua ori in mai putin de o luna pe stadionul din Copou. Fosta campioana a Ligii 1 Betano va descinde mai intai la Iasi pe 5 octombrie, in campionat, in cadrul etapei a 11-a, urmand sa revina pe