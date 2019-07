Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti a primit o finantare de la Uniunea Europeana in valoare de aproape 6 milioane de euro si mai are in eveluare un proiect, care ar putea sa duca suma totala atrasa la 13 milioane de euro. Primul obiectiv de investitii vizeaza modernizarea corpului principal de cladire, refacerea…

- La Primaria municipiului Suceava a fost semnat marți, 16 iulie, contractul pentru construirea unei noi gradinițe, pe fonduri europene, in cartierul Burdujeni Sat, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Vom asigura condiții optime de desfasurare a procesului educațional pentru un numar de 80 de preșcolari”,…

- Contractul pentru realizarea proiectului finantat din fonduri europene a fost semnat deja, iar conducerea Administratiei RBDD a subliniat ca nicio institutie nu poate functiona fara un plan de management adecvat."Daca vorbim despre Delta, lucrurile devin mai complexe si mai complicate decat…

- Reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Tulcea au anuntat luni, cu prilejul conferintei de lansare a proiectului "Infrastructura transfrontaliera de sanatate", in valoare totala de peste 3,7 milioane de euro, ca s-a semnat contractul de lucrari pentru reabilitarea Sectiei de ortopedie si a salii…

- Viceprimarul municipiului Zalau, Fazakas Nicolae, prin procesul pe care l-a avut cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) intr-un dosar de incompatibilitate, va face obiectul unui Proiect de hotarare de Consiliu Local prin care consilierii municipali zalauani il vor putea sancționa, pentru ca acesta…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire pentru doar 3 dintre cele 4 persoane propuse de premierul Viorica Dancila. Iohannis nu a semnat și pentru numirea lui Titus Corlațean ca viceprim-ministru.

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost achitat astazi de catre judecatorii de la Curtea de Apel Constanta, el fiind acuzat ca ar fi obtinut fonduri europene ilegal. Curtea ramasese in pronuntare pentru data de 5 iunie. Instanta a decis amanarea pronuntarii pentru maine, 6 iunie 2019, iar magistratii…

- Șase ani a durat la Constanța implementarea unui proiect european transfrontalier care trebuia sa aduca la malul marii 24 de stații de inchiriere și 390 de biciclete pentru turiști. In timp ce la Balcic lucrurile s-au rezolvat cu succes in doar 18 luni, la noi birocrația a amanat proiectul mai bine…