Directorul de la Aeroporturi Bucuresti a demisionat dupa doar jumatate de an de la numire

Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat, joi dimineata, ca directorul general Dan-Dumitru Baciu a demisionat.



"Demisia este un lucru obisnuit atunci cand exista un decalaj intre nivelul asteptarilor si ceea ce poate fi livrat", a declarat Dan-Dumitru Baciu.



Acesta fusese numit in functie pe 12 februarie, in acest an, dupa ce predecesorul sau, Bogdan Mandrescu, demisionase la randul sau.



Tot in luna februarie a acestui an Ministerul Transporturilor a facut publice, cu mare intarziere, rezultatele unor controale pe care Corpul sau de Control le…