Directorul CNAS: România, cele mai mici contribuții pentru sănătate din UE "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane, constat ca obligatia din lege a cam disparut. Cred ca e momentul sa ne intrebam ca societate daca ne dorim asigurari sociale de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe taxare generala si plata de la buget, cat suntem gata sa platim pentru servicii de sanatate si cine sa suporte acea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat, la interviurile Libertatea, motivele pentru care medicii de familie ar trebui sa semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscand totuși ca asistența medicala primara este subfinanțata, chiar daca, pentru…

- Protestul medicilor de familie preocupa atat Guvernul Romaniei cat și Parlamentul, a transmis deputatul PSD Ioan Dirzu. Acesta spune ca este interesat de revendicarile medicilor de familie din Romania, de problemele de la cabinete și de rolul medicinei de familie in sistemul național de sanatate publica.…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie din Romania au transmis, miercuri, ca ”s-a ajuns la momentul zero” si ca jumatate dintre cabinetele din tara functioneaza in afara contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate. Medicii de familie considera ca au primit doar ”promisiuni neonorate”,…

- "Inainte de 1989, in Romania se transportau aproximativ 365 de milioane de tone anual, cam cat transporta astazi Germania pe calea ferata. In prezent in Romania au mai ramas 55-60 de milioane de tone, deci de șase-șapte ori mai puțin. Chiar și in aceste condiții, avem constrangeri de infrastructura…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a discutat in aceasta dimineata cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie. 'Urmaresc indeaproape discutiile dintre medicii de familie si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care…

- Ministrul Sanatații, Florian Bododg, a discutat in aceasta dimineața cu președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentanților medicilor de familie. Acesta afirma ca, pe 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa fie suplimentat cu 278 milioane…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are pentru 2018 un buget de 23,45 miliarde de lei – credite bugetare – in crestere cu 23,62% fata de executia preliminata a anului 2017. Creditele de angajament in 2018 reprezinta 27,524 miliarde de lei. Bugetul alocat MADR reprezinta 2,6% din PIB, in anul…

- Pentru numarul care apare maine pe piața, revista VIVA! i-a luat un interviu complex unuia dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Romania, Adina Alberts. Cunoscuta drept ”esteticianul vedetelor”, soția omului de afaceri Viorel Catarama este o prezența rara in paginile revistelor de profil,…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Angajatii din Romania au contribuit in acest an cu 7,1 miliarde de lei la pensiile private obligatorii, respectiv pilonul II, cu 20% mai mult comparativ cu 2016, cand au virat fondurilor de pensii 6,9 miliarde de lei, potrivit datelor anuntate, joi, de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din…

- Indiferent cat de mult s-ar dori, in absenta unei evidente nationale / computerizate a pacientilor si la o acoperire cu servicii medicale a populatiei de mai putin de 65% va fi imposibil pentru Ministerul Sanatatii sa asigure stocuri suficiente de medicamente in asa fel incat sa nu existe pacienti…

- '''Campionii Romaniei' este un proiect prin care dorim sa dam incredere romanilor. Sa nu uitam ca sportul este cel mai bun ambasador pe care il avem. Sportul este liantul intre popoare și cred ca este expresia celor mai inalte calitați umane. Și am demonstrat ca prin sport putem fi primii in lume.…

- Aproximativ 10 miliarde lei lipsesc din bugetul țarii pe anul 2018. Informația a fost dezvaluita, în excusivitate, sâmbata, la emisiunea Income, de la Antena 3. Consilul Fiscal avertizeaza, într-o opinie transmisa pe marginea proiectului de buget pe anul viitor, ca veniturile…

- Sanatatea, Educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat in ședința de Guvern de miercuri. In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași…

- ♦ Cheltuielile de bunuri si servicii raman cam la nivelul de anul trecut – spre 40 mld. lei, dar cheltuielile cu dobanzile cresc semnificativ, un avans de 3,8 mld. lei, pana la 14,3 mld. lei (plus 14,3% fata de 2017). Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere de venituri…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei, potrivit unui comunicat al Executivului. "Este evident că cel mai important punct de astăzi este aprobarea…

- Guvernul aproba, in ședința de miercuri, bugetul de stat pentru 2018, bazat pe o crestere economica de 5,5%, a anuntat premierul Mihai Tudose. "Este evident că cel mai important punct de astăzi este aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite…

- Ca ordonator principal, MT va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 30,9 miliarde de lei. Pentru programul de autostrazi si variante ocolitoare in regim de autostrada, MT are un buget principal de 1,7 miliarde de lei (cu…

- Vasile Panaite este, cum ii place sa spuna, singurul primar din Romania care și-a dat demisia pentru a fi prefect. A renunțat la Primaria Dragomirești, dupa ce, timp de 13 ani, a fost edilul ales al comunitații pentru care a avut și timp, și fonduri bugetare sa faca ceva vizibil. Acum, in noua sa calitate…

- Medicii trag semnalul de alarma! Tot mai mulți romani sunt diagnosticați cu o boala rara. Conform statisticilor, 1,3 milioane de persoane se afla in evidențele specialiștilor cu o suferința care, in cele mai multe cazuri este deosebit de grava, invalidanta. Pana la 8% din populația Romaniei lupta cu…

- Peste 670.000 de romani inregistreaza in prezent restante la banci si IFN-uri, iar numarul lor a crescut de la o luna la alta, informeaza AGERPRES . Conform unei analize de specialitate, remisa luni AGERPRES, peste 100.000 de datornici au fost monitorizati pe internet in luna noiembrie. Astfel, peste…

- Casa Nationala de Sanatate, una dintre cele mai importante bogate din Romania, care primeste anual de la bugetul statului aproximativ 29 de miliarde de lei (6,4 miliarde de euro), are un nou presedinte, un exponent de marca al industriei farma din Romania ultimilor ani. In acest context, exista si voci…

- Pana acum, acesta a deținut funcția de director executiv al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania. Perioada de interimat al lui Razvan Vulcanescu la conducerea CNAS a luat sfarșit, dupa aproape doua luni de cand acesta fost desemnat sa il inlocuiasca pe Marian Burcea, care…

- "Domnul Tudose l-a numit in fruntea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe unul dintre cei mai longevivi lobby-isti ai industriei. Pe domnul Laurentiu Mihai. Nu doresc in niciun fel sa ii judec domnului Laurentiu Mihai activitatea de pana acum, activitate de peste 6 ani in serviciul intereselor…

- Premierul Mihai Tudose, discutii cu reprezentantii medicilor de familie Premierul Mihai Tudose. Foto: Arhiva. Reprezentantii medicilor de familie au sosit la Palatul Victoria în jurul orei 11:00 si vor sa discute înca o data cu premierul Mihai Tudose situatia din sistemul de sanatate.…

- A doua rectificare bugetara din acest an este principalul subiect de pe ordinea de zi din sedinta de Guvern de miercuri, ministrul Finantelor Ionut Misa anuntand ca si aceasta este pozitiva. "8,8% crestere economica pe trimestrul doi. (...) Nu numai ca nu am murit cum doreau unii, suntem…

- ”De la 1 ianuarie 2018 o sa avem 1% pe cifra de afaceri. Pe actualul sitem, acesta complicat, la buget vin 2,4 miliarde de lei. Intrebarea: o sa vina mai mult sau mai puțin? O sa vina mai mult! IMM-urile, asta inseamna 394,000 de IMM-uri, pana in 500,000 de euro cifra de afaceri. Și mai sunt…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- Noul Cod Fiscal va creste dependenta primariilor fata de bugetul de stat, lucru care ne intoarce in anul 2000, afirma presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan. Liderul liberal mai considera ca la nivel national investitiile publice vor scadea. “Pe national, vorbim de 7 miliarde de lei care se iau de…

- Prin intermediul unei astfel de banci s-ar putea realiza investiții pe domenii prioritare, așa cum se intampla in Germania, Marea Britanie sau Franța. O astfel de banca s-ar putea concentra strict pe componenta de acordare a finanțarilor din surse de la nivel european, respectiv din Planul de Investiții…

- SNMF: In urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF) a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie, iar, in prezent, aproximativ 650…

- „Potrivit previziunilor, unul din patru romani nu va mai avea medic de familie in urmatorii cinci ani, lucru care va conduce la blocarea Programelor Nationale ale Ministerului Sanatatii si va lasa fara asistenta medicala primara aproape cinci milioane de cetateni inscrisi pe liste, o situatie fara…

- Asociația Româna a Magazinelor Online (ARMO) a publicat versiunea 2017 a ghidului pentru Black Friday, disponibil pe site-ul asociației. Ghidul este adresat retailerilor, dar și clienților cu scopul de a le facilita informarea înaintea celui mai important eveniment de shopping…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 0,81% din PIB, adica 6,8 miliarde lei, in primele noua luni ale anului, fața de deficitul de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB, consemnat in perioada similara a anului 2016. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 180,4 miliarde lei,…

- Parlamentul European intrunit la Strasbourg a votat astazi bugetul Uniunii Europene pentru 2018, ultimul inainte de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Bugetul UE in 2018 va fi de aproximativ 160 de miliarde de euro, dintre care 47 de miliarde de euro sunt destinati platilor pentru…

- In timp ce tara noastra pierde mii de medici care aleg sa lucreze in Europa, America sau Asia, aproape trei sferturi din absolventii de Medicina de la Chisainau vin sa profeseze in Romania. Este de notorietate faptul ca una din problemele majore ale sistemului public de Sanatate din Romania este criza…

- "Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem — ca și pacienții din țarile UE care spunem noi ca sunt mai dezvoltate. Nu beneficiem pentru ca, pe de o parte, nu sunt inregistrate in Romania, nefiind atractive in Romania ca țara pentru anumite produse;…

- „Mi se cere demisia pentru orice. Daca ies din casa, mi se cere demisia. Daca intru in minister, mi se cere demisia. Daca ies din minister, mi se cere demisia. Asta nu este o problema. Demisia ministrului Sanatatii nu rezolva problemele din sistem si nu rezolva nici accesul pacientilor la medicamente.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, joi, referitor la nemultumirile protestatarilor din sistemul medical, ca faptul ca acesti angajati „se plang” de salariile pe care le au si vor „mai mult decat au primit” tine de „un alt mod de abordare a lucrurilor”. „Prioritatea Guvernului…

- Producatorii de medicamente vor sa il elimine pe ministrul Sanatații Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), organism reprezentativ al companiilor producatoare de medicamente generice, solicita prim-ministrului Mihai Tudose demiterea ministrului Sanatații, Florian Bodog,…

- ”In conditiile in care scenariile vor indica o diminuare a cantitatilor de precipitatii mai ales in lunile de vara, in medie cu 15-20%, asa cum arata scenariile climatice viitoare, este posibil ca in acele zone pe care astazi le cunoastem ca fiind cele mai vulnerabile la fenomenul de seceta, respectiv…