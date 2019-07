Directorul CNAIR, Narcis Neaga, a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul General al CNAIR. S.A, Narcis Neaga a anunțat marți ca a demisionat din funcție, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Transporturilor Razvan Cuc demiterea sa. „Avand in vedere importanța dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanești…

- Procurorul general al SUA, William Barr, se va intalni, marți, cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cadrul vizitei pe care o face la București in aceasta saptamana. William Barr va fi la ora 12.00 la Cotroceni și la ora 13.00 la Palatul Victoria. De asemenea, el va…

- Paul Stanescu a demisionat din funcția de președinte executiv interimar al PSD dupa ce a intrat in conflict cu premierul Viorica Dancila, care dorește organizarea unui congres chiar acum, in luna iunie, pe cand Stanescu spunea ca partdiul poate amana pana in toamna organizarea unui astfel de scrutin…

- Paul Stanescu, președintele executiv interimar de doar cateva zile al PSD, a demisionat, vineri, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD. Pe agenda ședinței se afla stabilirea strategiei partidului pentru perioada urmatoare și stabilirea datei congresului pentru alegerea unei noi conduceri a…

- Ministrul justiției Tudorel Toader iși ia la revedere de la colaboratori și ziariști, mulțumindu-le intr-un mesaj postat, marți, pe pagina sa oficiala de Facebook. 23.02.2017 – 23.04.2019 ! 2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,…