- Constructorul Variantei de ocolire Tecuci a primit miercuri un ultimatum de la seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fiind avertizat ca i se va rezilia contractul in cazul in care nu se mobilizeaza pe santier, pana pe 20 mai, informeaza CNAIR intr-un comunicat."Directorul…

- Trei contracte de infrastructura au fost semnate duminica, la Palatul Victoria, in prezenta premierului Viorica Dancila, unul dintre contracte fiind cel de proiectare si executie a sectiunii 1 a Autostrazii Sibiu Pitesti, potrivit Agerpres.Contractul de proiectare si executie pentru autostrada Sibiu…

- Dupa ani de zile de haos in traficul de pe DN 76, dupa contracte de executie anulate la cererea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ani de tergiversari, se reia modernizarea DN 76 Deva-Oradea, care trece prin judetul nostru in zona comunei Varfurile. Reprezentantii…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a convocat duminica o sedinta, la sediul ministerului, la care au participat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, si șefii Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP), subiectele abordate…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a declarat, joi, ca lucrarile de modernizare pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Fundulea, vor avea loc astfel incat sa nu fie afectat traficul spre litoral. "Pe A2, este o…

