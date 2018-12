Stiri pe aceeasi tema

- Franta a impus joi sanctiuni unui numar de 18 cetateni sauditi implicati in asasinarea jurnalistului si opozantului Jamal Khashoggi, la 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Celor 18 sauditi li se interzice accesul pe teritoriul francez…

- Khashoggi, colaborator al cotidianului The Washington Post din SUA, a fost ucis pe 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul pentru documente necesare pentru a se casatori cu logodnica sa, cetateana turca. Corpul lui nu a fost inca gasit. Dupa ce a negat mai multe saptamani,…

- Parlamentul European a apreciat joi ca este „extrem de improbabil” ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc „fara cunostinta” printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman.

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Directoarea CIA Gina Haspel se afla in Turcia penatru a ancheta aceasta "crima brutala", a subliniat vicepresedintele american. El nu a transmis condoleante familiei lui Khashoggi. Vicepresedintele american nu a facut, de altfel, precizari cu privire la aceste eventuale masuri de retorsiune.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa se adreseze marti, inaintea pranzului, parlamentului cu privire la uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la trei saptamani de la moartea acestuia.

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Statele Unite ale Americii (SUA) trebuie ''sa ceara raspunsuri'' din partea Arabiei Saudite in legatura cu disparitia si presupusa asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a afirmat duminica intr-un editorial The Washington Post, citat de AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic la…