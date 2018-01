Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Un raport publicat de Senatul Statelor Unite a avertizat, vineri, ca este de asteptat ca Rusia sa incerce sa afecteze incercarea Serbiei de a adera la Uniunea Europeana si sa intervina in alegerile electorale care vor avea loc in Italia anul viitor, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Se pare ca vizita in SUA a liderului PDM, Vlad Plahotniuc, aduce primele „roade”. Congresmanul american Will Hurd, cu care democratul s-a intalnit la sfarsitului anului trecut, a declarat pentru un post de televiziune de peste ocean ca Rusia se implica in alegerile din Republica Moldova. Stirea a fost…

- Rusia incearca sa se implice in alegerile parlamentare, care vor avea loc la toamna in țara noastra, la fel ca in scrutinul prezidențial din SUA din 2016. Declarația a fost facuta de congresmanul american Will Hurd in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune MSNBC.

- Procurorul special al SUA Robert Mueller a informat Casa Alba ca intenționeaza sa-l audieze pe președintele Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legaturi dintre Rusia și echipa de campanie electorala a lui Trump. Citând „persoane familiarizate cu ancheta”,…

- Donald Trump va fi chemat sa dea explicații in fața procurorului special Robert Mueller, cel care conduce ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA. Trump are putea doar sa trimita raspunsurile la intrebarile adresate de anchetatori. Președintele Donald Trump va trebui sa…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Doua comitete ale Senatului american, care investigheaza rolul Rusiei in cursa prezidențiala din SUA din 2016, au solicitat documente de la sediul central de campanie al candidatului ”verzilor” americani Jill Stein. Potrivit unor senatori, participarea lui Stein la alegerile prezidențiale ar fi putut…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Directia pentru Agricultura Judeteana DAJ Constanta a prezentat, ieri, bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental a anuntat ca 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. "2017 a insemnat pentru agricultura constanteana…

- Kremlinul a salutat, ieri, un „caz exemplar" de cooperare ruso-americana, dupa ce a anuntat ca informatii transmise Rusiei de CIA au contribuit la dejucarea unui atentat la Sankt Petersburg, in...

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a aparat joi politia federala, sub tirul criticilor presedintelui american, Donald Trump, care incearca sa discrediteze o ancheta asupra influentei Moscovei in timpul campaniei din 2016 si a presupusei intelegeri secrete cu echipa sa, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Rusia ”nu-i va impiedica” pe sportivii sai care vor sa participe la JO 2018 sub steagul olimpic, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin dupa decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de suspendare a Rusiei, scrie agerpres.ro. ”Fara cea mai mica indoiala, noi nu vom opune niciun un…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Președintele Comitetului Olimpic Rus, Aleksandr Jukov, suspendat marți de Comitetul Executiv al CIO din funcția sa de membru al Comitetului Olimpic Internațional, a declarat ca sportivii ruși vor face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) impotriva suspendarii participarii Rusiei la Jocurile…

- Un responsabil de rang inalt din echipa de tranzitie a presedintelui american Donald Trump a scris intr-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia "tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA", potrivit unui articol publicat de The New York Times si preluat de CNN.The New York Times a…

- Nicio intervenție în Constituție sau forțare a publicului sa îndrageasca UE nu se va solda cu efecte pozitive pentru avansarea durabila a integrarii europene în Moldova, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. El este de…

- Masuratori s-au facut si la noi in tara, unde s-au inregistrat cresteri de concentratii de ruteniu 106, in special pe zona Constanta - Bucuresti si Giurgiu - Alexandria. Ruteniu 106 nu exista in natura, dar poate face parte din asa-numitul buchet de izotopi radioactivi, care rezulta din prelucrarea…

- ubstanța radioactiva a fost detectata, începând cu 29 septembrie "în toate țarile europene, începând cu Italia și spre nordul Europei", transmitea agenția rusa de meteorologie Rosgidromet. Cu peste doua luni în urma, agentiile de monitorizare…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- 'Suntem, de asemenea, ingrijorați de un anumit conținut periculos pentru cetațenii Rusiei. Și daca nu vom putea (sa convenim cu Google) sa prevenim aceasta, atunci vom interzice publicitatea sa prin intermediul unei legi', a declarat Tolstoi despre un raspuns posibil la inițiativa Google, in cadrul…

- Agentia rusa de meteorologie Rosgidromet a recunoscut luni ca o concentratie "extrem de ridicata" de ruteniu-106 a fost detectata la sfarsitul lunii septembrie in mai multe regiuni ale Rusiei, confirmand rapoartele mai multor retele europene de supraveghere a radioactivitatii, informeaza AFP."Radio-izotopul…

- Centrul National britanic pentru Securitate Cibernetica (NCSC) a confirmat miercuri, pentru prima data, ca hackerii rusi au atacat presa britanica, telecomunicatiile si companiile energetice, informeaza cotidianul The Guardian. Directorul executiv si fondatorul Centrului pentru Securitate…

- Doua dintre cele mai mari evenimente ale anului 2016, referendumul britanic pentru separarea de Uniunea Europeana si alegerile prezindentiale din SUA, acolo unde Donald Trump a invins-o pe Hillary Clinton, au fost influentate in sfera online de catre rusi.

- Donald Trump jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, a recunoscut ca a avut contacte cu WikiLeaks în timpul campaniei prezidentiale câstigate de tatal sau în anul 2016. Trump jr. a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat în contact cu WikiLeaks,…

- Din ce în ce mai multe țari urmeaza procedeele Rusiei și Chinei în ceea ce privește manipularea utilizatorilor rețelelor sociale și urmarirea opozanților pe Internet, semnaleaza un raport publicat marți de organizația Freedom House, relateaza AFP citata de Agerpres. Raportul avertizeaza…

- Directorul general al Transgaz a confirmat, joi, la Comisia de ancheta a activitații ANRE din Parlament, ca Romania are in acest moment cel mai stoc de gaze din ultimii 4 ani. In aceste condiții, va crește automat dependența de import, mai precis din Rusia. Sursa: http://evz.ro/la-mana-rusia-gazele-iarna.html

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei în alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca îl crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza CNN. …

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca il crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza News.ro citand CNN.

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca il crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza CNN.

- Vladimir Putin acuza Statele Unite ca a inventat suspiciuni de dopaj în cazul atleților ruși, pentru a influența alegerile prezidențiale din Rusia. Putin s-a referit la excluderile din sport a patru sportivi ruși, spunând ca acesta a fost raspunsul SUA la ”interferențele…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- La Beijing, delegatia americana care l-a insotit pe Trump, a incheiat cu pateneri chinezi acorduri a caror valoare depeste 250 de miliarde de dolari. O cifra cu adevarat impresionanta! Nici chiar partea chineza nu s-a asteptat la un asemenea succes! Nu intamplator un oficiail chinez a exclamat: "Este…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat, joi, in Comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE, ca stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii cinci ani, in conditiile in care consumul de gaze a crescut si meteorologii au anuntat ca ne asteapta o iarna geroasa cu…

- Transgaz a confirmat ca Romania nu dispune de stocuri suficiente de gaze pentru iarna. Astfel, vom fi nevoiți sa importam de la ruși. Declarația a fost facuta de șeful Transgaz, prezent in Comisia de ancheta a activitații ANRE.Directorul general al Transgaz a confirmat, joi, la Comisia de…

- Cetatenii cu drept de vot sunt asteptati sa isi exprime optiunea la alegerile locale partiale care se vor desfasura duminica in localitati din 13 judete. UPDATE: Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 45,3 % pana la ora 21.00, cand s-au inchis sectiile, fiind exprimate 42.356…