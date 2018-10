Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" in aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN.

- Politia turca efectueaza, miercuri dupa-amiaza, perchezitii la resedinta consulului saudit din Istanbul, in ancheta privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul cotidianului Hurriyet, scrie Mediafax. Autoritatile turce au descins la resedinta consulului Mohammad al-Otaibi miercuri…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit…