- Serviciile de informatii ale Turciei (MIT) i-au transmis directoarei Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, Gina Haspel, elementele stranse in cadrul anchetei privind moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a relatat miercuri un ziar al puterii de la Ankara, Sabah, citat de AFP. Potrivit…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca administratia sa a cerut dovezile video si audio din investigatia Turciei privind disparitia jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, despre care Turcia sustine ca a fost ucis la consulatul saudit din Istanbul, scrie Politico.„Am…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…

- O sursa spune ca a ascultat inregistrarea audio cu ultimele momente de viața a lui Jamal Khashoggi și susține ca barbatul a fost macelarit de viu, intr-o execuție care a durat șapte minute. Informațiile de la persoana care vrea sa ramana anonima mai arata ca inregistrarea cu ultimele momente ale jurnalistului…

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE. "Inregistrarea audio din interiorul…