- Comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie, pe durata careia va avea o serie de intalniri cu ministri din Guvernul condus de Viorica Vasilica Dancila. Oficialul de la Bruxelles…

- Articolele publicației de provincie, despre ANAR și ABA Olt, au fost citite de cine trebuie și astfel consideram ca am contribuit consistent la ceea ce asistam astazi: detronarea lui Sandu Victor din fotoliul Apelor. Intr-un cuvant, de astazi, 20 februarie 2018, Sandu Victor NU mai este directorul Administrației…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și-a amanat vizita pe care ar fi urmat sa o faca la finalul acestei saptamani in județul Suceava pentru a participa la o dezbatere pe probleme din domeniul forestier. Prefectura Suceava a informat ca dezbaterea, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, la ...

- Reprezentanții salariaților Administrației Bazinale de Apa Siret, liderii Federației Sindicale Apehid din Bacau, s-au intalnit, vineri, 9 februarie, cu ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, cu secretarul de stat Adriana Petcu și cu reprezentanți ai conducerii Administrației Naționale Apele Romane…

- „Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de guvernare. Nu stiu daca va fi o discutie rapida pe aceasta lege complexa in acest semestru. De abia intra in Parlament. E clar ca discutiile nu se vor finaliza in prima parte a acestui an”, a declarat…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au avizat propunerea de mandat pentru Denes cu 15 voturi pentru, 5 impotriva…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati acum in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, Sorina Pintea, este, oficial, noul ministru al Sanatatii. Aceasta a declarat ca sanatatea este o prioritate si ca isi doreste ca mentalitatile tuturor sa se schimbe. “Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (…) Sunt foarte multe de facut, sanatatea…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul Politic Central al ALDE a fost convocat pentru ora 10.00. La sedinta ALDE participa si premierul desemnat, Viorica Dancila. Potrivit declaratiilor de pana acum, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina de partid, potrivit Mediafax.Pana in acest…

- Propunerea pentru șefia ministerului Apelor și Padurilor se afla pe masa președintelui Klaus Iohannis! Șeful statului trebuie sa decida daca Ioan Deneș este potrivit pentru a ocupa locul lasat vacant de Doina Pana.

- Senatorul PSD Mihai Gotiu critica propunerea PSD pentru inlocuirea Doinei Pana la Ministerul Apelor si Padurilor: senatorul PSD Ioan Denes nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor…

- Decretul privind revocarea Doinei Pana din functia de ministru al Apelor si Padurilor si decretul de numire al senatorului PSD Ioan Denes pentru aceasta functie au ajuns, marti, pe masa presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- LUP, paznic la OI. ”Viitorul se arata sumbru pentru ape și paduri” USR Cluj susține ca numirea fostului electrician de la CFR Ioan Deneș ca ministru este o greșeala. ”Ioan Deneș se numara printre cei care au votat, pe 23 octombrie 2017, proiectul cu dedicație de dinamitare și cianurare a…

- „Nu renunt la idee, o voi propune in amanunte partidului la CExN de la Iasi, asa cum am vorbit, la sfarsitul lunii”, a afirmat premierul. La randul sau, Liviu Dragnea a spus ca restructurarea Guvernului ramane tema de discutie la intrunirea CExN, dar e nevoie de discutii cu liderii ALDE pentru ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Un parlamentar care a lucrat mai mulți ani in municipiul Dej este foarte aproape de a deveni ministru al Apelor și Padurilor. Ioan Deneș (49 de ani), senator de Bistrița aflat la al doilea mandat, a fost propus de PSD ministru al Apelor și Padurilor. Deneș a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea…

- Principalul favorit pentru a prelua funcția de ministru al Apelor și Padurilor este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș a fost primul parlamentar care…

- Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni in jurul pranzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe Simon. Pe de alta parte, Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, la ora 14,00, la sediul partidului din Kiseleff. La aceasta…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD, scrie News.ro. Comitetul Executiv National (CExN)…

- Doina Pana a vorbit pentru prima oara cu presa, dupa ce și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. „Oboseala e din orice poziție, într-adevar, din cea de ministru e la un moment dat cronica. Am cumpanit foarte mult, e o decizie grea pe care am luat-o.…

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate în domeniul padurilor în cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a îndeplinit misiunea, respectiv

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate in domeniul padurilor in cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a indeplinit misiunea, respectiv scaderea drastica a taierilor ilegale de arbori din padurile…

- 'O veste buna pe care v-o dau este ca, spre deosebire de alti ani, cand practic se judeca pe obiective, anul acesta mergem pe programe. Pe undeva este si o corelare cu faptul ca tot ce vine din fonduri europene, si nu sunt putini, e o normalitate ca si investitiile pe care noi le derulam sa fie pe…