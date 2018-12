Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 dec – Sputnik. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE), Tudor Copaci, împreuna cu alți doi directori ANRE, Sergiu Ciobanu și Octavian Lungu, au demisionat. Demisia acestora a fost acceptata astazi de Parlament. Potrivit hotarârii…

- Venitul lunar minim garantat pentru familiile defavorizate beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului a fost majorat. Parlamentul a votat, în ședința de astazi, modificari ale legislației în acest sens, în lectura finala. Potrivit proiectului, a fost majorat…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si a dat demisia din Cabinetul Dancila.Decizia ar fi fost luata dupa sedinta de guvern de ieri, potrivit informatiilor Digi24.Victor Negrescu avea un rol important in pregatirea pregatirea preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania. ...

- Directorul IM „Asociatia de gospodarire a spatiilor verzi", Eliferii Haruta, eliberat din funcție in februarie 2018, cand la carma capitalei era actuala ministra a Sanatații, Silvia Radu. Ieri, 6 noiembrie, Judecatoria Chișinau a anulat dispoziția Silviei Radu și obliga Primaria sa calculeze și sa achite…

- Alexandru Ion Giboi, directorul agentiei de presa Agerpres a fost demis din functie. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care cum a aflat despre demiterea sa. "Astazi am aflat de la 2 prieteni din mass media, carora le multumesc pe aceasta cale nu lucreaza la AGERPRES , ca am fost demis…

- Potrivit deciziei publicate luni in Monitorul Oficial, in cadrul comitetului vor activa reprezentati ai mai multor ministere - Mediu, Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, Fonduri Europene, Finante, precum si ai Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati…

- Directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Dan-Dumitru Baciu, a transmis Consiliului de Administratie al companiei o notificare prin care renunta la mandatul de director general, noteaza Agerpres.

- Directorul Aeroporturi Bucuresti, Dan Baciu si a prezentat demisia Consiliului de Administratie al Aeroporturi Bucuresti, compania ce are in subordine atat aeroportul Otopeni Henri Coanda cat si aeroportul Baneasa Aurel Vlaicu, transmite Digi24.ro. Demisia vine dupa ce premierul Dancila a cerut un control…