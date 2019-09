Stiri pe aceeasi tema

- La demonstratiile din aceasta luna nu participa numai elevi, ci si organizatii de munca si umanitare, organizatii de mediu si angajati ai unora dintre cele mai mari branduri. Potrivit elevei suedeze Thunberg, care se afla la New York inaintea Summitului pentru Actiune in Domeniul Climei al Natiunilor…

- Activistii pentru lupta impotriva schimbarilor climatice planuiau sa foloseasca drone in jurul Aeroportului londonez Heathrow, vineri, intr-un efort controversat de a inchide cel mai aglomerat nod de calatorie al Europei, in weekend, informeaza AFP.

- Un grup de angajati ai gigantului comercial online Amazon, care cer companiei sa adopte masuri semnificative pentru franarea schimbarilor climatice, au informat luni ca planuiesc o greva motivata de aceasta cerere in data de 20 de septembrie, relateaza EFE. "Trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru…

- Cateva sute de activisti impotriva schimbarilor climatice au ocupat sambata covorul rosu al Festivalului de Film de la Venetia, solicitand actiuni concrete impotriva incalzirii globale, printre care si interzicerea intrarii vaselor de croaziera in laguna venetiana, transmite Reuters. Cei…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.

- Anul acesta, milioane de tineri din intreaga lume si-au unit fortele in cadrul unei miscari internationale pentru combaterea schimbarilor climatice, cerand masuri, nu simple vorbe, si organizand marsuri pentru a gasi solutii pentru planeta inainte sa fie prea tarziu. Schimbarile climatice…

- Extinctia padurilor in care traiesc elefantii ar intensifica schimbarile climatice. Aceasta este noua teorie a cercetarilor care leaga hrana elefantilor de o crestere a cantitatii de carbon pe care padurile o pot stoca.

- Autoritatea care administreaza Marea Bariera de Corali a reclamat guvernului conservator australian ''cele mai ferme si mai rapide actiuni posibile'' impotriva schimbarilor climatice pentru a salva acest ecosistem inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO, informeaza vineri AFP. Autoritatea…