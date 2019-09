Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa intalneasca in acest weekend cu responsabili iranieni cu rang inalt, a anuntat vineri seara agentia ONU, relateaza AFP. "Directorul general interimar al AIEA, Cornel Feruta, va merge la Teheran sambata pentru a se intalni cu responsabili iranieni cu rang inalt duminica, 8 septembrie", a informat agentia intr-un comunicat, in contextul in care Iranul si Statele Unite sunt angajate intr-o disputa politica legata de acordul din 2015 privind programul nuclear al Teheranului din care Washingtonul s-a retras. "Vizita…