Stiri pe aceeasi tema

- Yukiya Amano fusese reales in functia de presedinte al AIEA in 2017, pentru un al treilea mandat de patru ani, pana la 30 noiembrie 2021. Nu mai departe de saptamana trecuta insa s-a anuntat insa ca niponul intentioneaza sa demisioneze in luna martie a anului viitoru, din cauza unei boli care l-a…

- Diplomatul roman Cornel Feruta ar putea deveni noul director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza agentia Reuters, care citeaza surse diplomatice. Potrivit acestora, actualul detinator al functiei, japonezul Yukiya Amano, ar urma sa demisioneze din cauza starii…

- Noul director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) ar putea fi un roman, in persoana diplomatului Cornel Feruta, care in prezent este coordonator-sef al AIEA. Un contracandidat ar putea fi ambasadorul Argentinei la AIEA, Rafael Grossi. Potrivit unor surse diplomatice, citate…

- Diplomatul japonez, in varsta de 72 de ani, a fost reales in 2017 in al treilea mandat de patru ani, pana la 30 noiembrie 2021. AIEA verifica respectarea restrictiilor activitatii nucleare iraniene in baza Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, din care Statele Unite s-au retras…

- Dupa ce Mircea Geoana a fost numit secretar general adjunct al NATO, un alt roman poate ajunge intr-o funcție mare intr-o importanta instituție internaționala. Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, intentioneaza sa demisioneze inainte de incheierea…

- Potrivit Reuters, unul din posibilii sai succesori ar fi diplomatul roman Cornel Feruta, in prezent coordonator-sef al AIEA. Amano, diplomat japonez in varsta de 72 de ani, a fost numit in 2017 pentru un al treilea mandat succesiv de patru ani in fruntea AIEA, mandat care s-ar incheia in mod normal…

- Statele Unite au cerut întrunirea Consiliul guvernatorilor din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru a discuta despre Iran, a anunțat vineri misiunea americana a agenției, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Diplomații care urmaresc agenția au declarat ca se așteapta…

- SUA au anuntat vineri ca au cerut o reuniune extraordinara a consiliului guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru a dezbate derogarile de la acordul nuclear din 2015 anuntate de Iran, care a indicat ca este pe cale sa depaseasca limita impusa rezervelor sale de…