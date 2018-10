Directorii Lukoil, achitati in prima instanta. Prejudiciul estimat de procurori era de aproape 2 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Prahova i-a achitat marți pe toți inculpatii din dosarul de spalare de bani in care au fost trimiși in judecata conducatorii companiei cu capital rus Petrotel Lukoil Ploiesti. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Mircea Negulescu, cand era la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești,…

- O curte de punere sub acuzare din Bruxelles a refuzat sa respecte un mandat european de arest prin care Romania ar fi trebuit sa obțina extradarea unui cetațean aflat in detenție in Belgia, transmite Curtea de Apel din Bruxelles. Cetațeanul roman a fost arestat pentru talharie. Judecatorii belgieni…

- Fostul primar al orasului Nehoiu vrea sa mute de la Judecatoria Patarlagele dosarul in care este rejudecat pentru abuz in serviciu si unde a fost condamnat, in prima instanta, la peste 10 ani de inchisoare cu executare, o sentinta-record pronuntata pana acum de o instanta din Buzau. Acesta a depus la…

- La Tribunalul Prahova a avut loc un nou termen in dosarul Petrotel. Potrivit termene.ro, magistratii din cadrul Tribunalului Prahova au amanat pronuntarea pentru data de 24 septembrie 2018. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, Andrey Iurevici Bogdanov, cetatean rus,…

- Curtea de Apel Ploiesti a respins definitiv luni cererea fostului parlamentar Sebastian Ghita de revocare a masurii arestarii preventive. Pe 28 august, Tribunalul Prahova respingea, in prima instanta, ca neintemeiata, solicitarea lui Sebastian Ghita, decizie contestata ulterior de fostul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Chișinau a admis apelul Primariei capitalei de a nu menține hotararea instanței de judecata, din data de 22 martie 2018. Instanța a remis cauza spre rejudecare catre instanța de fond, pentru a fi examinata in alt complet de judecata.

- Judecatorii ICCJ au respins, marți, plangerea fostului procuror DNA Mircea Negulescu, care a atacat ordonanța procurorilor Parchetului instanței supreme prin care aceștia au stabilit ca in cazul sau se impune masura controlului judiciar. Astfel, judecatorii ICCJ au validat masura luata de procurorii…