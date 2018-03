Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- Peste jumatate dintre oceane sunt exploatate de marile traulere industriale, in special de vasele de pescuit aflate sub pavilion chinez, conform unui studiu publicat joi, care se bazeaza pe observatii facute din spatiu, ceea ce constituie o premiera, relateaza AFP. Oamenii de stiinta, ale caror concluzii…

- Românii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite înregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din România au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est. La nivel global,…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Cea mai mare companie petroliera din Romania a avut anul trecut un profit in crestere cu 140 de procente. Cifrele sunt importante in conditiile in care vanzarile au fost mai mari cu doar 17 la suta. Preturile la pompa insa au tot crescut.

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- 'Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat un profit net pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in valoare de 1.289.896.039 lei. In conformitatea cu Legea Companiilor, Fondul este obligat sa transfere in categoria rezerve legale…

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Insolventele din Romania raman la un nivel ridicat, media fiind de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est, potrivit datelor prezentate de oficialii Coface, citate de Agerpres. Anul 2017 a adus 8.256 de proceduri ...

- Insolventele din Romania, de doua ori mai multe fata de media din Europa Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa,…

- Potrivit Smartree Workforce Index, o analiza realizata de Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, in 2017 s-au inregistrat cu 12% mai mulți angajați in companiile private și bonusuri medii in creștere cu 11%, comparativ cu anul precedent. De asemenea,…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016, când s-au înregistrat…

- În urma publicarii unei știri neveridice, aparuta pe portalurile de știri Аргументы и Факты și newsmaker.md și preluata ulterior de alte surse media, cu privire la pretinsa anulare a cursei Ungheni – Iași, Î.S. „Calea Ferata din Moldova" precizeaza ca informația…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Pe parcursul anului 2017, magazinele SocialXChange din Sectorul 6 au primit ca donații peste trei tone de alimente neperisabile, zeci de mii de produse igienico-sanitare, rechizite, electronice și electrocasnice. Bunurile au fost oferite de personae fizice sau juridice, dornice sa ajute, care au ințeles…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Conform noului program de guvernare al PSD, salariul minim va creste cu câte 100 de lei pe an în 2019 si în 2020.Astfel, minimul pe economie va crește cu doar 5%, ritmul de crestere fiind de doua-trei ori mai scazut decât în guvernarile anterioare.România…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Romania, ZGUDUITA de CUTREMUR! S-a produs in urma cu puțin. Este al doilea ca marime din acest an. Un cutremur de pamant s-a produs vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau, la 21 km nord-est de orasul Nehoiu. Cutremurul s-a produs la ora 8.21 si a avut magnitudine…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- In valtoarea in lipsa unui cuvant mai bun sarbatorilor, dar si speriati fiind de iarna care, ca in fiecare an, ne a luat prin surprindere nu ne asteptam sa ninga in ianuarie, Romania fiind, de fapt, in Florida , simt ca un subiect scapa atentiei. Un subiect neluat in seama, destul de important pentru…

- In cea mai vestica localitate din Romania, timpul parca a stat in loc. „Investitorii nu vin pentru ca nu avem punct de trecere a frontierei”, ne-a spus Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche. Pana in 2012, administratia locala a facuta numeroase demersuri pentru deschiderea unui punct de trecere,…

- Romania a fost mentionata in multe contexte la Euromoney 2018, conferinta de la Viena pentru investitorii din Europa Centrala si de Est, dar desi are cea mai mare crestere economica din Europa si din zona, nu reuseste sa scape de stigmatul deficitului bugetar nesustenabil, perceptia in privinta…

- Demis Grigoraș Despre naționala masculina de handbal se vorbește din nou pozitiv in aceste zile, dupa ce a reușit sa ajunga in play-off-ul Campionatului Mondial de handbal masculin, ultima faza a calificarilor, programata in luna iunie. Cu bune și mai puțin bune, Romania a aratat in primul rand a echipa,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. 'Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent,…

- ♦ Deficitul comercial cu tarile non-UE a facut un salt urias, de la un miliard de euro in 2016 la 2,8 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017. Ceea ce atrage atentia in datele publicate ieri de INS referitoare la comertul international de bunuri al Romaniei este adancirea deficitului…

- Romanii sunt din ce in ce mai interesati sa isi confectioneze singuri mobilierul din casa, iar acest lucru se observa in vanzarile in crestere ale retailerilor de bricolaj. „Se vand foarte bine panourile gata finisate din pal melaminat, pe care noi le debitam si le cantuim, in asa fel incat…

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Adevarat este doar ca a avut loc in Poiana! Urmare a unor afirmatii aparute in mass-media (calificate drept „fake news”) cu privire la participarea ministrului Petre Daea la " cea mai scumpa petrecere organizata in Romania, la Poiana Brasov", pentru corecta informare a celor dornici sa se informeze…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…

- Un studiu realizat de IRES arata ca numai 17% dintre români mai cred ca țara merge pe o direcție buna. Potrivit datelor IRES, dintre respondentii cu vârste între 36 si 50 de ani, 81% considera ca ca lucrurile merg într-o directie gresita…

- Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala și de Est (printre care și Romania), precum și fosta URSS, sunt mai scunzi decat cei care s-au nascut in plina era comunista, dar și decat cei nascuți dupa aceasta perioada.…

- Adunarea Generala a creditorilor Oltchim SA a aprobat contractul de vanzare de active (Pachetele 1-5 si, parțial, 7) incheiat intre Oltchim SA – in calitate de vanzator, Chimcomplex SA Borzești – in calitate de cumparator si Serviciile Comerciale Romane SA – in calitate de Garant, inclusiv Prețul Tranzacției…

- Comisia Europeana (CE) a notificat oficial Romania in ceea ce privește ridicarea condiționalitații tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 – Cai ferate și 7.3 – Alte tipuri de transport).

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- In Uniunea Europeana rata anuala a inflatiei a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate, luni,…

- Romania se afla pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), potrivit unui raport al companiei Grayling.

- Asociația artiștilor fotografi din Romania – Sucursala Sud (A.A.F.R.), verniseaza vineri, 15 decembrie 2017, orele 18.00, la Muzeul Olteniei, Sala “Stefan Ciuceanu”, Expoziția fotografica “Dincolo de o privire”, in fapt, o lecție deschisa/interactiva de fotografie. Expoziția “Dincolo de o privire” ...

- A venit din nou acel moment al anului in care anvelopele trebuie adaptate la sezonul rece, insa se pare ca nu toți șoferii sunt dornici sa-și monteze anvelopele adecvate pentru mașina lor. Potrivit unui nou studiu efectuat de Nokian Tyres, un procent semnificativ din șoferii europeni spun ca uneori…