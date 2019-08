Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei, Anton Anton, membru ALDE, și-a depus demisia din funcția de ministru in Guvernul Dancila. Imediat dupa aceasta mișcare, politicianul a plecat in vacanța in Turcia. Ramona Manescu a decis sa ramana la conducerea MAE ALDE a decis luni ieșirea de…

- ALDE a decis, luni, ca partidul sa iasa de la guvernare. Anunțul a fost facut de președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a spus, intrebat fiind cum vor proceda parlamentarii ALDE la motiunea de cenzura, ca ALDE va actiona ca un partid de opozitie si va vota impotriva Guvernului. De asemenea,…

- Conducerea ALDE a votat luni dupa-amiaza iesirea de la guvernare, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Au existat doar doua abtineri. In acelasi timp, Calin Popescu Tariceanu, presedintele formatiunii, a anuntat retregerea din cursa pentru...

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- "In lumina acestei decizii, am hotarat ca luni, cand va fi convocata sedinta Senatului, sa imi inaintez demisia din functia de conducere pe care o am. ALDE trece in opozitie si vom face tot ceea ce face un partid din opozitie", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Astfel, se confirma informatia…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu ar fi decis sa renunte la functia de presedinte al Senatului la inceputul sesiunii parlamentare din septembrie si retragerea din cursa pentru prezidentiale, iar anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politic Central, de la ora 16.00, afirma surse politice.…

- Plenul reunit al Parlamentului a validat-o, miercuri, pe Renate Weber in functia de Avocat al Poporului. Renate Weber, propusa de PSD - ALDE, a obtinut 208 voturi pentru si 134 impotriva. Contracandidatii sai au fost respinsi. Astfel, Peter Eckstein-Kovacs - sustinut de Opozitie (PNL, USR si UDMR) -…